Εριέτττα Κούρκουλου- Λάτση: Έγραψε βιβλίο για τη ζωή της λίγο πριν αποκτήσει το δεύτερό της παιδί

Ότι η Εριέττα Κούρκουλου δεν είναι ένα στερεοτυπικό πλουσιοκόριτσο το έχει δείξει με όλους τους τρόπους

Εριέτττα Κούρκουλου- Λάτση: Έγραψε βιβλίο για τη ζωή της λίγο πριν αποκτήσει το δεύτερό της παιδί

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση από μικρό παιδί είχε κοινωνική συνείδηση, πλήρη αδιαφορία για τις ταξικές διαφορές και βαθύ σεβασμό στον συνάνθρωπό της. Και όπως έχει εκμυστηρευτεί πια η ίδια μεγαλώνοντας ο δρόμος της αν και θα περίμενε κανείς ότι ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα τελικά είχε πολλά αγκάθια.

Και η Εριέττα χρειάστηκε να παλέψει μες προσωπικούς δαίμονες για να γίνει η γυναίκα που είναι και που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη. Και τώρα, περιμένοντας το δεύτερό της παιδί ένιωσε έτοιμη να μοιραστεί το δικό της ταξίδι και τις δικές της μάχες και πάλι με σκοπό να βοηθήσει με την έκθεση πολύ προσωπικών της στιγμών και βιωμάτων ανθρώπους που ίσως αναγνωρίσουν δικά τους θέματα σε αυτά.

