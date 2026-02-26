Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, έρχεται το έβδομο επεισόδιο του «The Floor», με τον Γιώργο Λιανό να υποδέχεται τους 40 παίκτες. Πιο αποφασισμένοι από ποτέ, παίρνουν τη θέση τους για να κάνουν ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στον -κοινό- στόχο τους: να αντέξουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο άξιας 50.000 ευρώ!

Ο Δημήτρης Κουμ., κατέχοντας 17 τετράγωνα, συνεχίζει να διατηρεί τον τίτλο του «βασιλιά» του «The Floor», ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Λία Ζ. (8 τετράγωνα) και στην τρίτη ο Στέλιος, ο Μάνος και η Κατερίνα (7 τετράγωνα). Ο Ανδρόνικος, ως τελευταίος νικητής του προηγούμενου επεισοδίου, καλείται να ανακοινώσει την απόφασή του: θα παραμείνει στην ασφάλεια του «The Floor», παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ή θα προκαλέσει κάποια νέα μονομαχία;

Δείτε το trailer:

Η τυχαία επιλογή φωτίζει το τετράγωνο μιας παίκτριας, η οποία ήθελε διακαώς να έχει το πάνω χέρι και να είναι εκείνη που θα επιλέξει με ποιον/α θα αναμετρηθεί. Εκείνη, παίρνει μια τολμηρή απόφαση...

Ένα από τα μεγάλα φαβορί του δεύτερου κύκλου μοιάζει ασταμάτητο και «πεινασμένο» για ακόμα περισσότερες νίκες. Θα διακινδυνεύσει η κυριαρχία του ή θα αποδειχθεί πολύ σκληρός για να... αποχωρήσει; Μέσα σε 45 δευτερόλεπτα, πολλά μπορούν να συμβούν!

Άλλη μια δυνατή μονομαχία θα καταγραφεί στα βιβλία πολεμικής στρατηγικής του «The Floor», μιας και δύο παίκτες δίνουν μια μάχη ίσος προς ίσον και η ένταση ανεβαίνει κατακόρυφα.

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Κάθε Παρασκευή στις 21.00

#TheFloorGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.