Το ταξίδι του δεύτερου κύκλου του πιο διασκεδαστικού και καινοτόμου game show ήταν γεμάτο από έντονες στιγμές και μεγάλες ανατροπές, που πολλές φορές έκοβαν την ανάσα. Ο τελικός, που μεταδόθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου, ήρθε να ολοκληρώσει αυτή τη διαδρομή με δύο συναρπαστικές αναμετρήσεις ανάμεσα στους φιναλίστ, τον Γιώργο Χ. και τον Στέφανο Λ.. Παρά την –απόλυτη- κυριαρχία του Γιώργου Χ. (94 τετράγωνα), ο Στέφανος Λημναίος (6 τετράγωνα) έκανε την ανατροπή και αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του δεύτερου ελληνικού «The Floor» και του επάθλου αξίας 50.000 ευρώ!

Ο 41χρονος καθηγητής βιολογίας είχε, από την αρχή του παιχνιδιού, μια ξεκάθαρη στρατηγική: να αποφύγει αρκετούς αντιπάλους του και το «κυνήγι» των 2.000 ευρώ, εξασφαλίζοντας την «επιβίωση» του. Για να φέρει εις πέρας την αποστολή, βοηθήθηκε αρκετά μέσω της στιβαρότητας του, της επαγγελματικής ιδιότητάς του και του τρόπου με τον οποίο εκφράζεται, στοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο στο «The Floor», ανεξάρτητα από το αν είναι πραγματικά ή... μπλόφα.

Ο Στέφανος, μένοντας προσηλωμένος στον στόχο του και επιστρατεύοντας, σε κρίσιμες στιγμές, την ψυχραιμία και τις γνώσεις του, προκρίθηκε με ευκολία στον τελικό. Αρχικά, αναμετρήθηκε με τον Γιώργο Χ., στην κατηγορία «Ραδιοφωνικοί παραγωγοί», όπου επικράτησε για κλάσματα δευτερολέπτων. Στη συνέχεια, ακολούθησε η ηχητική κατηγορία «Νότης Σφακιανάκης», με τον Στέφανο να καλείται να αποδείξει τις γνώσεις του πάνω στον αγαπημένο του τραγουδιστή. Ο Γιώργος Χ. δεν βρήκε κανένα τραγούδι και έκανε το δεύτερο μέρος του τελικού, υπόθεση για έναν: τον Στέφανο Λ.

Λίγα λεπτά μετά την ανάδειξή του ως κατακτητής του δεύτερου «The Floor», ο Στέφανος Λημναίος δήλωσε, γεμάτος χαρά και ενθουσιασμό, στον Γιώργο Λιανό: «Ήταν το καλύτερο ταξίδι στην Ολλανδία που έχω κάνει».

Το «The Floor», σύντομα, επιστρέφει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ με τον τρίτο κύκλο που επιφυλάσσει 100 νέους παίκτες, νέες κατηγορίες και πολλές εκπλήξεις!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.