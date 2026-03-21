Ροσαλία: Φέρνει θέατρο και όπερα στη σκηνή με το Lux Tour

Η τραγουδίστρια - τραγουδοποιός Ροσαλία (Rosalía) ξεκίνησε την περιοδεία της στη Γαλλία. Μετά τον τεράστιο θόρυβο που προκλήθηκε στα μέσα ενημέρωσης γύρω από το τραγούδι της «Berghain», η εντυπωσιακή περιοδεία της διεθνούς σταρ επανφέρει στο προσκήνιο το brand Ann Demeulemeester.

Στις 17 Μαρτίου, η Rosalía ξεκίνησε το πρώτο σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας της Lux Tour στη Λυών. Τα κοστούμια της τράβηξαν την προσοχή, καθώς σύμφωνα με το περιοδικό Télérama, η παράσταση «έχει πηγές έμπνευσης τους κώδικες του θεάτρου και της όπερας». Η προσέγγιση είναι χαρακτηριστική της καλλιτέχνιδας και συνοδεύεται από δημιουργίες σχεδιασμένες από τον Stefano Gallici, διευθυντή δημιουργικού του οίκου Ann Demeulemeester.

Ο Stefano Gallici ανέπτυξε τρία σύνολα σε στενή συνεργασία με τη Rosalía και την δημιουργική της ομάδα. «Κάθε κοστούμι έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει έντονη κίνηση και χορογραφία, επιτρέποντας τη σταδιακή αφαίρεση καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, έτσι ώστε κάθε μεταμόρφωση να αποκαλύπτει μια νέα σιλουέτα. Έτσι, τα κοστούμια γίνονται αναπόσπαστο μέρος της αφήγησης της παράστασης» αναφέρεται σε ανακοίνωση του brand.

Το πρώτο σύνολο είναι εμπνευσμένο από το κλασικό μπαλέτο. Αποτελείται από ένα ντραπέ τοπ από σιφόν, κορμάκι από δαντέλα και επιβλητική πλισέ τουτού και βολάν. Η τραγουδίστρια φορούσε επίσης μπαλαρίνες: ένα ζευγάρι από απαλό ροζ σατέν.

Το δεύτερο κοστούμι περιλαμβάνει τζάκετ εμπνευσμένο από την εποχή του Ναπολέοντα και παντελόνι bloom. Η τρίτη δημιουργία είναι κομψό μαύρο φόρεμα από σιφόν με εντυπωσιακή ουρά, υποστηριζόμενο από ελαφρύ κρινολίνο. Η Rosalía σχεδίασε μια εμπειρία που συνδυάζει τη θεατρικότητα με εντυπωσιακά οπτικά στοιχεία.

Η περιοδεία LUX Tour της Ισπανίδας τραγουδίστριας περιλαμβάνει συναυλίες σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη, στο Παρίσι, τη Ζυρίχη, το Μιλάνο, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, τη Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ, την Αμβέρσα, την Κολωνία και το Βερολίνο.

Πηγή: skai.gr

