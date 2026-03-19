Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το οδοιπορικό της στον ακριτικό Έβρο και σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 15.00. Ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από την Αλεξανδρούπολη και την ευρύτερη περιοχή και συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες είναι μερικά μόνο από τα θέματα της σημερινής σκαλέτας της εκπομπής. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Το 2009, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, είχε τοποθετηθεί ένας ρομποτικός κάδος ανακύκλωσης απορριμμάτων, ο οποίος σταμάτησε να λειτουργεί τον Μάιο του 2022. Παραμένει όμως στο ίδιο σημείο να θυμίζει το τραγικό τέλος που βρήκε ο 34χρονος Δημήτρης Δημάκης μέσα στο θηριώδες μηχάνημα, όταν προσπάθησε να βγάλει αντικείμενο που είχε ρίξει κατά λάθος. Μια υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα, που αναμένεται να φθάσει για πρώτη φορά στη δικαιοσύνη τον ερχόμενο Μάιο, μετά από τη μήνυση, κατά παντός υπευθύνου, που έχει καταθέσει ο πατέρας του νεαρού. Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή και καταγγέλλει λάθη και παραλείψεις στη λειτουργία του κάδου.

Αλεξανδρούπολη χωρίς φάρο δεν νοείται, λένε οι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης όταν αναφέρονται σε αυτό το υπέροχο σύμβολο, μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, που λειτουργεί από το 1880. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το σιντριβάνι κάτω από τον φάρο έχει μπει στο στόχαστρο κάποιων, που θεωρούν μάλλον αστείο να ρίχνουν στα νερά του αφρούς με αποτέλεσμα να έχει γίνει πολλές φορές viral. Οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί κι εκείνοι που προφανώς ταλαιπωρούνται είναι οι υπάλληλοι του Δήμου που σπεύδουν κάθε φορά να καθαρίσουν.

Σε απέραντη λίμνη λάσπης έχουν μετατραπεί μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης στον Έβρο, όπου η υπερχείλιση του ποταμού έχει προκαλέσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, με τους αγρότες της περιοχής να κάνουν λόγο για ολική καταστροφή της παραγωγής τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν πληγεί, ενώ, κατά περιπτώσεις, η ζημιά είναι ολοκληρωτική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.