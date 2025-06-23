Θανάσης Ευθυμιάδης: Δίνει τη «φυσική θεραπεία» στις κακές ειδήσεις για να κοιμάσαι καλύτερα το βράδυ

Tη δική του παρέμβαση-αντίδοτο στο κλίμα των ημερών με τον πόλεμο στη γειτονιά μας έκανε ο Θανάσης Ευθυμιάδης με ένα ποστ του στο Ιnstagram.

Ο ίδιος είναι μέσα σε ένα ποτάμι και δέχεται την ορμητική δύναμη του νερού. Αυτή είναι η «φυσική θεραπεία» που προτείνει για πολλά πράγματα και κυρίως το άγχος και το στρες.

«Όταν έρχομαι σε επαφή με το νερό, νιώθω ότι δέχομαι μία πολύτιμη θεραπεία.

Για μένα δεν είναι μόνο μία επιδερμική καθαριότητα, Είναι μία εμπειρία κάθαρσης που εισχωρεί πολύ βαθιά - μέχρι την ψυχή μου.

Μπορεί να είμαι στη θάλασσα ή στο ποτάμι ή ακόμα και στο ντους τού σπιτιού μου. Μπορεί να είμαι στο ζεστό ή στο μέτριο ή στο παγωμένο.

Σε όλες τις εκδοχές του το νερό είναι μεγάλη θεραπεία.

