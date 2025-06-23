Γαρυφαλιά Καληφώνη - Χρήστος Μάστορας: Λάμπουν στις διακοπές τους στα Κουφονήσια

Θάλασσα, ήλιο, αλμύρα και έρωτα σχεδόν μυρίζουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη και του Χρήστου Μάστορα από τα Κουφονήσια όπου παραθερίζουν. Το ζευγάρι που διαρκώς το... χωρίζουν είναι στα καλύτερά του και οι διακοπές του είναι μάλλον ο ορισμός των χαλαρών διακοπών για ζευγάρι: ωραίες παραλίες, μοναδικό φαγητό, ρομαντικές στιγμές.

Και ενώ στην Αθήνα συζητιέται ακόμα και το ενδεχόμενο να δούμε τον Χρήστο Μάστορα σε μουσική εκπομπή στον ΣΚΑΪ -εκτός από το The Voice- εκείνος ανεβάζει καρτ ποστάλ από τα τοπία, τις πλάκες που κάνει με τη σύντροφό του, τα... πόδια της και τις γαριδομακαρονάδες που απολαμβάνουν.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.