Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Η «αστυνομία» της μαγειρικής στην κουζίνα της μαμάς

Ο Μάρκος υποδέχεται για δεύτερη φορά την Ευτυχία και τον Χρήστο, που στο σημερινό επεισόδιο αντιμετωπίζουν τον Γιάννη και την πεθερά του, Ελένη. Τα λάθη είναι τραγικά και ο Έκτορας, ίσως να μην καταφέρει να δοκιμάσει τα πιάτα που ετοιμάζουν τα ζευγάρια…

Η Ευτυχία και ο Χρήστος, το ζευγάρι από την Πάτρα, δοκιμάζουν για δεύτερη φορά τις μαγειρικές τους ικανότητες στην κουζίνα της Μαμάς. Τα δύσκολα ξεκινούν από τη συλλογή των υλικών καθώς ξεχνούν κάποια πολύ βασικά για τα «Σουβλάκια του βυθού», δηλαδή σουβλάκια σολομού με κινόα. Η Ευτυχία απογοητεύεται και η λύση είναι να «τρέξει» τον Χρήστο με το μοναδικό της στιλ, γιατί έχει στόχο να ακούσει θετική κριτική από τον Έκτορα Μποτρίνι. Θα τα καταφέρει, όμως;

Απέναντί τους, ο Γιάννης και η πεθερά του, η Ελένη, που έρχονται με σκοπό τη νίκη. Ο Γιάννης έχει παντρευτεί τη μικρότερη κόρη της Ελένης, η οποία θεωρεί πως ο γαμπρός της θα καταφέρει να μαγειρέψει μία πεντανόστιμη «Σούπα με χοιρινή μπριζόλα», ακολουθώντας τις οδηγίες της. Όμως, τα πράγματα φαίνεται να οδεύουν προς την καταστροφή… Θα μπορέσει, η Ελένη, με τις οδηγίες της να «σώσει» τη σούπα;

Ο Έκτορας μένει άφωνος από τα λάθη και ο Μάρκος καλεί την «αστυνομία της μαγειρικής»! Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σημερινής μαγειρικής και άκρως διασκεδαστικής μονομαχίας;

Tip of the day: πλένουμε πάντα την κινόα.

