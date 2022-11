Ο Θωρ αφήνει το σφυρί του: Ο Κρις Χέμσγουορθ αποσύρεται προσωρινά για λόγους υγείας

Την απόφασή του να σταματήσει για λίγο διάστημα τη δουλειά και να περάσει χρόνο με την οικογένεια του ανακοίνωσε ο διάσημος ηθοποιός Κρις Χέμσγουορθ, αφού ανακάλυψε ότι έχει γενετική προδιάθεση για Αλτσχάιμερ.

Ο σταρ του Thor, αν και μόλις 39 ετών, πρόσφατα ανακάλυψε ότι το DNA του έχει ένα διπλό γονίδιο APOE4, γεγονός που κάνει 8-10 φορές πιο πιθανό να αντιμετωπίσει μελλοντικά την εκφυλιστική νόσο.

Μάλιστα, ο 39χρονος Αυστραλός ηθοποιός έμαθε για την προδιάθεσή του αφού υποβλήθηκε σε τεστ, στο πλαίσιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Disney+, "Limitless".

Μάλιστα, πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που αντιμετωπίζει μόλις το 2-3% του πληθυσμού.

