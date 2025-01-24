Αγγελική Ηλιάδη: Η αμήχανη στιγμή στην κηδεία της Καίτης Γκρέυ - Δεν μίλησε στον θείο της

Τις τεταμένες σχέσεις των παιδιών της Καίτης Γκρέυ φαίνεται ότι κατέγραψε η κάμερα στην κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας.

Διαβάστε ακόμα : Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ομολογεί ότι είχε πρόβλημα με το αλκοόλ και αποκαλύπτει ποιοι τη βοήθησαν να το ξεπεράσει

Είναι γνωστή άλλωστε η διαμάχη της ανάμεσα στον γιο της, Φίλιππο και τα παιδιά του άλλου της γιου, Βασίλη.

Η Αγγελική Ηλιάδη, κόρη του Βασίλη, μπήκε στην εκκλησία του κοιμητηρίου της Νέας Σμύρνης για την Εξόδιο Ακολουθία της γιαγιάς της και όπως φάνηκε στα πλάνα που πρόβαλε η Super Κατερίνα δεν χαιρέτησε καν τον θείο της.

Ο Γιάννης Τζουανόπουλος, στιχουργός και φίλος της Καίτης Γκρέυ, μίλησε στην εκπομπή για τις σχέσεις ανάμεσα στους δύο γιους της.

«Δεν ήταν πολύ κοντά στη μητέρα του, είχε όμως ένα σεβασμό σε αυτήν. Δεν ξέρω αν η Καίτη είχε παράπονο, είχε συνηθίσει να βλέπει τον Φίλιππο πολύ σπάνια. Δεν υπάρχει ο πατέρας της Αγγελικής, Βασίλης, που ήταν συνδετικός κρίκος. Τα τελευταία χρόνια ήταν η οικογένεια της Αγγελικής που φρόντιζε την Καίτη Γκρέυ.

Δεν νομίζω να αφήσει εξ ολοκλήρου την περιουσία της στον Φίλιππο. Εάν είναι και αυτός στη διαθήκη, δεν το ξε΄ρω, δεν τα έχουμε συζητήσει ποτέ. Η ίδια μου έλεγε ότι έχει κάνει τη διαθήκη της, ότι μετά την άλλαξε, μου έχει πει κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα πω» ανέφερε μεταξύ άλλων.

