Γιάννης Πάριος: Απέτυχα σαν σύζυγος, αλλά πέτυχα σαν πατέρας - Δεν συγχωρείται η απιστία (video)

Την άποψή του περί απιστίας εξέφρασε ο Γιάννης Πάριος επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει μονογαμία, ενώ αποκάλυψε ότι ο ίδιος έχει απιστήσει σε σχέσεις του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Τετ α Τετ», ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι γυναίκες που είχε κατά το παρελθόν στη ζωή του έχουν συγχωρήσει απιστίες του, κάτι που ο ίδιος δεν έκανε όταν βρέθηκε από την αντίθετη πλευρά, καθώς -όπως τονίζει- «όταν συγχωρείς μια απιστία, δεν αγαπάς».

«Δεν συγχωρείται η απιστία. Όταν συγχωρέσεις μια απιστία, δεν αγαπάς. Τον εγωισμό τον κάνεις τραγούδι, όπως εγώ, ή λες “σ’ αγαπάω, αλλά δεν μένω μαζί σου” και φεύγεις και πονάς. Δεν εκδικείσαι. Εμένα; Πολλές απιστίες. Μετά από καιρό τα συζητάς και γελάς αυτά, με τον άνθρωπο που δεν σε συγχώρεσε. Η γυναίκα όταν απιστήσει θα φύγει. Ο άντρας είναι και ψεύτης, θα μείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής επισήμανε ότι μπορεί ως σύζυγος να απέτυχε, ωστόσο ως πατέρας πέτυχε. «Απέτυχα σαν σύζυγος, αλλά σαν πατέρας έχω πετύχει. Το πιστεύω, σαν γονιός λέω ότι “πάνω απ’ τα παιδιά μου, είναι τα παιδιά μου».

Ο Γιάννης Πάριος εξομολογήθηκε επίσης πώς έγραψε τον στίχο «Στο τώρα και εγώ θα ζήσω» μέσα σε μόλις 15 λεπτά: «Στη Χαρούλα, έχω γράψει έναν στίχο που τον έγραψα σε ένα τέταρτο: “Στο τώρα και εγώ θα ζήσω”. Σε ένα τέταρτο. Είχα λόγους τότε, μόλις είχα χωρίσει και είχα φύγει από το σπίτι με την πρώτη μου γυναίκα».

«Δεν μετάνιωσα για τα “σ’ αγαπώ” που είπα. Όταν λες τη λέξη “σ’ αγαπώ”, το πρώτο πράγμα που πρέπει να νιώθεις είναι ότι το λες αληθινά. Δεν είπα ποτέ ψεύτικα “σ’ αγαπώ”. Ακόμα και σε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να αλλάξαμε κουβέντες, τον αγαπάω. Με εμένα να λέω “συγγνώμη” και “ευχαριστώ”, και τα δύο τα χρησιμοποιώ κατά κόρον. Το “σ’ αγαπώ” είναι επιλογή μου», πρόσθεσε ο Γιάννης Πάριος.

Πηγή: skai.gr

