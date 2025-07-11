Σήμερα, Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κλείνει την εβδομάδα από τη Σαμοθράκη. Για 2η μέρα, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βρίσκονται στο πανέμορφο νησί του Θρακικού Πελάγους και μας καλούν να ανακαλύψουμε τις όμορφες γωνιές του αλλά και να μάθουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κάτοικοί του.

Στη Σαμοθράκη, το καλοκαίρι περνά μέσα από τα σκιερά φαράγγια και τις εντυπωσιακές κρύες βάθρες. Οι βουτιές γίνονται κυρίως στις φυσικές πισίνες που βρίσκονται σκαρφαλωμένες στο βουνό. Γι αυτό χιλιάδες επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο επιλέγουν την άγρια φύση της Σαμοθράκης ως ταξιδιωτικό προορισμό. Μας ξεναγούν δύο νέοι που βρήκαν τον παράδεισό τους σε αυτό το υδάτινο παραμύθι.

Εκπαιδεύτρια κατάδυσης από τη Ρουμανία, που είναι πλέον μόνιμη κάτοικος του νησιού, μας βοηθά να γνωρίσουμε τον μαγευτικό υποβρύχιο κόσμο της Σαμοθράκης μέσα από καταδυτικές εκδρομές που οργανώνει.

Γαντζωμένο πάνω στα βράχια, στη νότια πλευρά της Σαμοθράκης, βρίσκεται το εκκλησάκι της Παναγίας Κρημνιώτισσας, με θέα στο Αιγαίο που σου κόβει την ανάσα. Εδώ, ο παπα-Γιάννης και η πρεσβυτέρα έχουν δημιουργήσει κάτι μοναδικό: δεν προσφέρουν μόνο τον λόγο του Θεού, αλλά και παραδοσιακές λιχουδιές σε όσους ανεβαίνουν μέχρι εκεί. Η ιστορία τους που είναι γεμάτη αγάπη, πόνο και αισιοδοξία συγκινεί. Γονείς τριών παιδιών έχουν αντιμετωπίσει δύσκολες στιγμές, όμως κατάφεραν να σταθούν όρθιοι πάνω στον βράχο της Παναγιάς.

Συναντάμε έναν πυροσβέστη που κατά τύχη έγινε και μελισσοκόμος, όταν ανακάλυψε πως το πικρόμελο είναι ο μεγάλος θησαυρός του νησιού. Αυτό το μέλι που παράγει ο ίδιος μπήκε στο μικροσκόπιο πανεπιστημιακής έρευνας, ξεχώρισε σε διεθνή διαγωνισμό γευσιγνωσίας και είναι ήδη περιζήτητο για τις ιδιότητές του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στη Σαμοθράκη, τα παιδιά χρειάζονται γήπεδο. Και το έχουν, επειδή οι γονείς τους έγιναν εθελοντές, για να το κρατήσουν ανοιχτό, αν και πολλές φορές χρειάζεται να αφήνουν τις δουλειές τους ή να ξυπνούν από τα χαράματα για να φροντίσουν ένα γήπεδο με πολλά λειτουργικά προβλήματα και με δύσκολη πρόσβαση.

Δείτε το trailer:

