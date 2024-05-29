Στο Flag race για τον τελευταίο πόντο έφτασε για ακόμα έναν αγώνα να κριθεί το ποια ομάδα θα πάρει την τρίτη ασυλία. Οι Μπλε φάνηκε να το βρίσκουν καλύτερα με τον στόχο, όμως παρότι ξέφυγαν δύο φορές στο σκορ, οι Κόκκινοι μπόρεσαν να ανακάμψουν και τις 2.

Η αναμέτρηση τελικά έκλεισε δια χειρός του άμεσα ενδιαφερόμενου Ντάνιελ, που κέρδισε τον Γιώργο Γκιουλέκα και έφερε τον 12ο πόντο.

Στο συμβούλιο που ακολούθησε, οι μόνοι διαθέσιμοι προς ψήφιση Κόκκινοι ήταν ο Γκιουλέκας και η Δαλάκα. Οι δύο παίκτες αναγκαστικά ψήφισαν ο ένας τον άλλο. Το αποτέλεσμα της κάλπης έκριναν οι ψήφοι Χριστόφορου και Γιώργου Π. που ψήφισαν την Κ. Δαλάκα.

Η παίκτρια φάνηκε ξεκάθαρα να ξαφνιάζεται, καθώς όπως είπε θεωρεί ότι είναι καλύτερη αγωνιστικά από τον συμπαίκτη της. Τόσο εκείνος όσο και ο Φάνης αντέδρασαν ακούγοντάς την.

