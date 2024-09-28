Survivor: Ξαφνική αποχώρηση σοκ για τους παίκτες

Δεν είναι όπως το ξέρατε το φετινό Survivor στον ΣΚΑI. Το αγαπημένο reality επιβίωσης έχει αυτή την τηλεοπτική σεζόν υψηλό βαθμό δυσκολίας και αυτό έχει κάνει πολλούς παίκτες να φτάσουν ήδη στα όριά τους ή και να τα ξεπεράσουν.

Στο χθεσινό επεισόδιο μία από τις παίκτριες που την προηγούμενη μέρα χρειάστηκε και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο γιατί δεν αισθανόταν καλά αποφάσισε να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους. Η Παρασκευή Κερασιώτη αν και μπήκε στο παιχνίδι αποφασισμένη να το ζήσει ως το τέλος δεν άντεξε και λύγισε. Λίγο πριν το αγώνισμα της ομαδικής ασυλίας έκανε την ανακοίνωσή της:

«Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά αλλά χθες δεν ένιωθα και πάρα πολύ καλά, οπότε χρειάστηκε να μεταφερθώ στο νοσοκομείο. Νομίζω πως έχουν καταλάβει όλοι οι παίκτες εδώ και λίγες ημέρες ότι δεν είμαι και πάρα πολύ καλά. Για δικούς μου, προσωπικούς, λόγους θα χρειαστεί να σταματήσω και να γυρίσω πίσω» είπε η Παρασκευή παγώνοντας τους συμπαίκτες της και συνέχισε:

«Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, εδώ και πολύ καιρό, αλλά κάτι δικό μου προσωπικό δεν με αφήνει να συνεχίσω την πορεία μου στο παιχνίδι. Οπότε σήμερα θα χαιρετήσω όλους τους παίκτες και θα τους περιμένω έξω».

Αμέσως μετά μίλησε ο Γιώργος Λιανός λέγοντας:

«Η Παρασκευή ένιωσε ότι ξεπέρασε τα όρια της, μίλησε φυσικά μίλησε και με το ιατρικό team και με την παραγωγή. Η παραγωγή είναι απολύτως σύμφωνη 100% με την απόφασης, είμαστε κάθετοι στο ότι δεν θέλουμε να ρισκάρουμε ούτε τη σωματική ούτε την ψυχική υγεία κανενός. Κανείς δεν αναγκάζεται να μείνει εδώ με το ζόρι. Η Παρασκευή λοιπόν, από τη στιγμή που είναι καλύτερο γι’ αυτήν να είναι εκτός παιχνιδιού, αυτή τη στιγμή αποχωρεί από το Survivor»

Την ώρα που ολοκλήρωνε τα λόγια αυτά τόσο η ίδια η Παρασκευή, όσο και αρκετοί από τους συμπαίκτες της ξεσπούσαν σε κλάματα.

