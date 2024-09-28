Σπύρος Μπιμπίλας: Η κατάρρευση της Μαρινέλλας στο Ηρώδειο είναι ένα ιστορικό γεγονός

Καλεσμένος στην εκπομπή «Action τώρα» βρέθηκε ο βουλευτής και ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας για να μιλήσει και για τη μεγάλη συναυλία του ΤΑΣΕΗ στο Ηρώδειο διευκρινίζοντας ότι όλοι συμμετείχαν αφιλοκερδώς για να μαζευτούν χρήματα για το ταμείο και ότι ο ίδιος είναι εκλεγμένος στη θέση και δεν κάθεται με το έτσι θέλω σε αυτή.

Αναπόφευκτα η συζήτηση πήγε και στη συναυλία της Μαρινέλλας που έγινε την αμέσως επόμενη ημέρα με τη γνωστή πια κατάληξη της κατάρρευσης της μεγάλης τραγουδίστριας επί σκηνής και της μεταφοράς της στο νοσοκομείο όπου παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ.

«Η μεγάλη μας Μαρινέλλα δυστυχώς περνάει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία. Αλλά όταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης παθαίνει κάτι τέτοιο πάνω στη σκηνή, είναι ιστορικό γεγονός, γιατί δείχνει ότι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες μέχρι το βάθος της ζωής τους, τα γηρατειά τους, θέλουν να είναι στο σανίδι, όταν μάλιστα είναι τόσο καλά όσο ήταν η Μαρινέλλα μέχρι προχθές» είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας και συνέχισε:

«Καλά κάνατε και δεν δείξατε το βίντεο. Να σας πω όμως κάτι, επειδή πολλοί είπαν ότι κακώς τη δείχνουν, εφόσον κινηματογραφήθηκε ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός, γιατί περί ιστορικού γεγονότος πρόκειται, αποκλείεται να μη το δουν κάποιοι άλλοι, όπως βλέπουμε τους βομβαρδισμούς και κάποια άλλα πράγματα. Είναι κάτι που αναπόφευκτα θα το δουν άνθρωποι. Όταν στο διαδίκτυο στέλνει ο καθένας ό, τι θέλει, δυστυχώς αυτή η τόσο κακή στιγμή κινηματογραφήθηκε».

Ενώ απάντησε και σε όσους, χλεύασαν και σχολίασαν αρνητικά το γεγονός ότι η Μαρινέλλα συνεχίζει να ανεβαίνει στη σκηνή να τραγουδήσει στα 86 της χρόνια:

«Δεν υπάρχει πρέπει στο πότε θα αποσυρθεί κάποιος ή όχι. Ο Γιάννης Βογιατζής είναι 97 ετών και μέχρι πέρυσι δούλευε κανονικά στο θέατρο. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρω Κοντού είναι στα 90 και δουλεύουν κανονικά, είναι μια χαρά, έχουν τη βιολογική δυνατότητα να είναι καλά. Η Ζωζώ Σαπουντζάκη προχθές βγήκε στη δική μας συναυλία, τη βοηθήσαμε δυο άνθρωποι να βγει μπροστά, αλλά μετά μόνη της τραγούδησε και acapella είπε κι άλλο τραγούδι γιατί το κοινό τη θέλει. Όταν το κοινό σε θέλει γιατί να αποσυρθείς; Όσο οι άνθρωποι έχουν τη βιολογική δύναμη να μπορούν να προσφέρουν, γιατί να μη το κάνουν;…».

