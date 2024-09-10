Survivor και Tempting Fortune έρχονται με φόρα. Πότε κάνουν πρεμιέρα;

Πολύ γρήγορα μπαίνει και ο ΣΚΑΙ στον ανταγωνισμό της Prime time ζώνης με δύο ισχυρά χαρτιά να μπαίνουν στο πρόγραμμα από την επόμενη κιόλας εβδομάδα με μια κίνηση ματ.

Σύμφωνα με την αλλαγή προγράμματος που έστειλε χθες το κανάλι το Survivor με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό θα πάρει θέση στο νέο πρόγραμμα από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και η πρεμιέρα θα έχει τρίωρη περίπου διάρκεια.

Από την επόμενη ημέρα όμως, δηλαδή από Τρίτη και καθημερινά πια, το αγαπημένο reality επιβίωσης θα προβάλλεται στις 22:15 με δίωρη διάρκεια.

Το ολοκαίνουργιο Tempting Fortune με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη κάνει πρεμιέρα μία μέρα μετά την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις 21:00 οπότε και θα προβάλλεται στο εξής και θα έχει διάρκεια 1 ώρα κι ένα τέταρτο στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Survivor

Το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης λέγεται «Survivor» και είναι στον ΣΚΑΪ. Ο Γιώργος Λιανός καλωσορίζει στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου τους Survivors. Κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες και με ελάχιστους πόρους θα πρέπει να καταφέρουν να επιβιώσουν συμμετέχοντας παράλληλα σε αγωνίσματα και παιχνίδια που δοκιμάζουν τις αντοχές αλλά και τους χαρακτήρες. Η στρατηγική είναι η λέξη κλειδί του παιχνιδιού και ο νικητής μπορεί να είναι μόνο ένας!

Tempting Fortune

Το Tempting Fortune, το πιο πρωτοποριακό παιχνίδι δράσης και περιπέτειας υπόσχεται ένα ταξίδι γεμάτο δελεαστικές προκλήσεις. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παρουσιάζει ένα show που συνδυάζει την περιπέτεια με τη στρατηγική, την αντοχή με την πρόκληση. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να κάνουν ένα απαιτητικό ταξίδι, έχοντας στη διάθεσή τους 300.000 ευρώ.

Προχωρούν βήμα βήμα και συναντούν παγίδες και δυσκολίες, που θα τους ωθήσουν στα όριά τους. Κυρίως αντιμετωπίζουν ελκυστικούς πειρασμούς, τους οποίους μπορούν να «αγοράσουν» αλλά θα τους… στοιχίσουν ακριβά. Οι παίκτες πρέπει να επιβιώσουν, να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις και να αποφύγουν τη λάθος απόφαση. Θα υποκύψουν στον πειρασμό ή θα αντισταθούν;

