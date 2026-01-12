Λογαριασμός
Survivor: Η πρεμιέρα κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης - 2.461.000 τηλεθεατές έστω για 1'

Σαρωτική πρεμιέρα έκανε χθες Κυριακή το Survivor το οποίο κέρδισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού που το αγκάλιασε από το πρώτο λεπτό

Survivor

Σαρωτική πρεμιέρα έκανε το Survivor το οποίο κέρδισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού που το αγκάλιασε από το πρώτο λεπτό! Η τηλεθέαση έδωσε στο πρόγραμμα την πρώτη θέση, τόσο στο δυναμικό κοινό (18-54) με ποσοστό 19,6% όσο και στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 23,7%. 2.461.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1΄ τις περιπέτειες των Survivors στον Άγιο Δομίνικο. 

Οι επιμέρους μετρήσεις αποτυπώνουν χαρακτηριστικά τη θερμή υποδοχή του τηλεοπτικού κοινού. Η επαρχία τίμησε δεόντως το Survivor με ποσοστό 26,3% ενώ η Αθήνα έδωσε την ψήφο της στο πρόγραμμα σε ποσοστό 19,7%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά σημειώθηκαν στους άνδρες 18-24 όπου το ποσοστό ήταν 31,9% και στις γυναίκες άνω των 65 όπου σημείωσε 30,4%. 

Το #SurvivorGR βρέθηκε στην πρώτη θέση του TOP 20 στο «Χ» από την πρώτη ώρα προβολής του προγράμματος ενώ στην ίδια λίστα βρέθηκαν ορισμένα ονόματα συμμετεχόντων, που φάνηκαν να κεντρίζουν την περιέργεια του κοινού. 

