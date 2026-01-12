Με μια ταινία κινουμένων σχεδίων της Barbie να βρίσκεται υπό ανάπτυξη, μετά την επιτυχία της κινηματογραφικής υπερπαραγωγής της Greta Gerwig το 2023, τα Mattel Studios θα έχουν πλέον ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία χαρακτήρων για να φέρουν στη μεγάλη οθόνη.

Σήμερα, η Mattel λανσάρει την πρώτη «αυτιστική» Barbie. Έχοντας περάσει μόλις έξι μήνες από την κυκλοφορία της πρώτης κούκλας με διαβήτη τύπου 1, αυτή η νέα προσθήκη στη σειρά Barbie Fashionistas έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε περισσότερα παιδιά να «βλέπουν τον εαυτό τους στην Barbie» και να ενθαρρύνονται όλα τα παιδιά να παίζουν με κούκλες που αντικατοπτρίζουν τον κόσμο γύρω τους.

Η κούκλα δημιουργήθηκε σε διάστημα 18 μηνών, σε συνεργασία με τον ASAN (Autistic Self Advocacy Network), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό δικαιωμάτων αναπηρίας που διοικείται από και για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και υπερασπίζεται τα δικαιώματα της κοινότητας.

Ο αυτισμός είναι μια μορφή νευροδιαφορετικότητας που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν και αλληλεπιδρούν με την κοινωνία. Αν και τα χαρακτηριστικά του αυτισμού διαφέρουν από άτομο σε άτομο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πιστεύεται ότι περισσότερα από ένα παιδιά στα εκατό βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Η αυτιστική Barbie δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον αμερικανικό φιλανθρωπικό οργανισμό «Autistic Self Advocacy Network» και έχει σχεδιαστεί για να αναπαριστά ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να βιώνουν, να επεξεργάζονται και να επικοινωνούν με τον κόσμο γύρω τους.

Ο σχεδιασμός της «αυτιστικής» Barbie

Τα μάτια της κοιτούν ελαφρώς προς τα πλάγια, αντανακλώντας το γεγονός ότι ορισμένα αυτιστικά άτομα αποφεύγουν την άμεση οπτική επαφή. Έχει πλήρως εύκαμπτους αγκώνες και καρπούς, επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το stimming και το κούνημα των χεριών, που βοηθούν ορισμένα άτομα με αυτισμό να επεξεργάζονται αισθητηριακές πληροφορίες ή να εκφράζουν ενθουσιασμό.

Στο δάχτυλό της έχει έναν fidget spinner που βοηθά στη μείωση του άγχους, φορά ακουστικά ακύρωσης θορύβου για τη μείωση της αισθητηριακής υπερφόρτωσης και κρατά ένα tablet με κουμπιά επικοινωνίας επαυξημένης και εναλλακτικής επικοινωνίας βασισμένα σε σύμβολα, για να τη βοηθούν στην καθημερινή επικοινωνία. Η Barbie φορά επίσης ένα άνετο, μωβ φόρεμα σε γραμμή Α με λεπτές ρίγες, κοντά μανίκια και αέρινη φούστα, ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή του υφάσματος με το δέρμα. Το σύνολο ολοκληρώνεται με μωβ παπούτσια με επίπεδη σόλα, που προσφέρουν σταθερότητα και ευκολία στην κίνηση.

Αν και οι πρώτες Barbie κυκλοφόρησαν το 1959, μέχρι το 2019 δεν υπήρχαν κούκλες με αναπηρίες. Πλέον υπάρχουν κούκλες τυφλές, Barbie σε αναπηρικά αμαξίδια, με σύνδρομο Down, προσθετικά άκρα, λεύκη και ακουστικά βαρηκοΐας. Υπάρχουν επίσης κούκλες Ken με προσθετικό πόδι, άλλες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο με ράμπα, καθώς και Ken με ακουστικά βαρηκοΐας.

«Ελπίζουμε ότι πολλά αυτιστικά παιδιά θα νιώσουν περηφάνια»

Ανακοινώνοντας την αυτιστική Barbie, η Jamie Cygielman, παγκόσμια επικεφαλής των κούκλων στη Mattel, δήλωσε ότι πρόκειται για τη νεότερη επέκταση της δέσμευσης της εταιρείας στην εκπροσώπηση και τη συμπερίληψη.

«Η Barbie πάντα προσπαθούσε να αντικατοπτρίζει τον κόσμο που βλέπουν τα παιδιά και τις δυνατότητες που φαντάζονται, και είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε την πρώτη αυτιστική Barbie ως μέρος αυτής της συνεχούς προσπάθειας», δήλωσε. Η κούκλα «βοηθά να διευρυνθεί το τι σημαίνει συμπερίληψη στα ράφια των παιχνιδιών και πέρα από αυτά, γιατί κάθε παιδί αξίζει να βλέπει τον εαυτό του στην Barbie», πρόσθεσε.

«Συνεργαστήκαμε με την αυτιστική κοινότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού, έχοντας πάντα κατά νου ότι ο αυτισμός βιώνεται διαφορετικά από κάθε άτομο και δεν είναι πάντα ορατός. Τα στοιχεία αυτής της κούκλας αντικατοπτρίζουν το πώς ορισμένα άτομα στο φάσμα μπορεί να βιώνουν και να εκφράζουν τον κόσμο, και ελπίζουμε ότι, συνεργαζόμενοι με επιδραστικές φωνές της κοινότητας, η Barbie θα συνεχίσει να παρουσιάζει ένα ευρύτερο φάσμα αυθεντικών εμπειριών.»

Η Barbie δεν είναι η μόνη μάρκα που κατασκευάζει αυτιστικές κούκλες. Η Lottie διαθέτει κούκλες με αυτισμό, ενώ η Lego πουλά μια ποικιλία από μινιατούρες με μη ορατές αναπηρίες.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση, η Jolanta Lasota, διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Ambitious about Autism, δήλωσε: «Θεωρητικά, οποιαδήποτε Barbie μπορεί να επαναπροσδιοριστεί ως αυτιστική, γιατί ο αυτισμός δεν έχει μία μόνο όψη. Όμως η εκπροσώπηση είναι ισχυρή και η Barbie είναι ένα εμβληματικό παιχνίδι, γι’ αυτό ελπίζουμε ότι πολλά αυτιστικά παιδιά θα νιώσουν περηφάνια βλέποντας κάποιες από τις εμπειρίες τους να αντικατοπτρίζονται σε αυτή τη νέα κούκλα.

Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι αυτιστικοί νέοι διστάζουν να χρησιμοποιούν βοηθήματα, όπως ωτοασπίδες και παιχνίδια stimming στο σχολείο, από φόβο μήπως ξεχωρίσουν, οπότε όσο περισσότερο μπορούμε να κανονικοποιούμε αυτούς τους ορατούς δείκτες, τόσο το καλύτερο.

Με τα κορίτσια να έχουν τρεις φορές μικρότερη πιθανότητα διάγνωσης αυτισμού σε σχέση με τα αγόρια, αυτό το παιχνίδι ρίχνει επίσης φως στις εμπειρίες των αυτιστικών κοριτσιών, που συχνά περνούν απαρατήρητες.»

Η Ellie Middleton, συγγραφέας και ιδρύτρια μιας διαδικτυακής κοινότητας για νευροδιαφορετικά άτομα, δήλωσε ότι ελπίζει η Barbie να αμφισβητήσει ορισμένες από τις λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον αυτισμό, οι οποίες συνέβαλαν στην καθυστερημένη διάγνωσή της.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα —ούτε και οι άνθρωποι γύρω μου— ότι μπορεί να είμαι αυτιστική, γιατί δεν είχαμε δει ποτέ κάποιον που να μου μοιάζει, να συμπεριφέρεται όπως εγώ ή να έχει κάτι κοινό μαζί μου να φέρει αυτή την “ταμπέλα”.»

Η ύπαρξη μιας αυτιστικής Barbie αλλάζει αυτό, πρόσθεσε. «Δείχνει στα μικρά κορίτσια ότι είναι εντάξει να είναι αυτιστικά, είναι εντάξει να είναι διαφορετικά και είναι εντάξει να φορούν αυτές τις διαφορές με περηφάνια.»

Η «αυτιστική» Barbie στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας της κούκλας, στην Ελλάδα η Barbie συνεργάστηκε με τη YouTuber, επιχειρηματία και δημιουργό περιεχομένου Δανάη Γεωργαντά, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο κανάλι της στο YouTube ως «Μικρή Ολλανδέζα». Η Δανάη διαγνώσθηκε στα 30 της με ΔΕΠΥ και αυτισμό και έκτοτε μιλά ανοιχτά για τη δική της εμπειρία, συμβάλλοντας στην ενημέρωση και την κατανόηση γύρω από τη νευροδιαφορετικότητα.

Παράλληλα, στην Ελλάδα η Barbie θα στηρίξει το έργο του φιλανθρωπικού σωματείου Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) προσφέροντας παιχνίδια. Από το 1992 το σωματείο υποστηρίζει άτομα στο φάσμα του αυτισμού και τις οικογένειές τους μέσω των δομών και των δράσεων του.

Η Δανάη Γεωργαντά ανέφερε: «Θα ήθελα τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι, να μάθουν ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να είσαι ο εαυτός σου. Να κατανοήσουν πως κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και ότι αυτές αξίζουν σεβασμό και αποδοχή. Ίσως έτσι, όταν έρθουν σε επαφή με τη διαφορετικότητα από μικρή ηλικία, να μεγαλώσουν με περισσότερη ενσυναίσθηση και αγάπη προς όλα τα άτομα με νευροδιαφορετικότητα.»

Πηγή: skai.gr

