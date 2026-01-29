Αντιμέτωπες με νέο σκάνδαλο βρίσκονται οι Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέλυσε έναν από τους ανώτερους αξιωματούχους της, τον Χένρικ Χολολέι, μετά από εσωτερική έρευνα που τον έκρινε ένοχο για παραβίαση κανόνων, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι στο Politico.

Ο Εσθονός Χολολέι αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για φερόμενη παραβίαση κανόνων σχετικά με το ασυμβίβαστο, τη διαφάνεια, τη δωροαποδοχή και τη γνωστοποίηση εγγράφων, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Politico πέρυσι.

«Είμαι απογοητευμένος, αλλά αποδέχομαι την απόφαση της Επιτροπής και είμαι χαρούμενος που αυτή η μακρά διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτέλους» δήλωσε στο Politico ο Χένρικ Χολολέι.

Χένρικ Χολολέι

Ο Χολολέι ήταν προηγουμένως ανώτερος αξιωματούχος μεταφορών της ΕΕ στην Επιτροπή και πιο πρόσφατα υπηρετούσε στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών. Ενημερώθηκε στις 21 Μαρτίου 2025 ότι αντιμετώπιζε εσωτερική πειθαρχική διαδικασία από την Επιτροπή.

Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη ποινικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για καταγγελίες διαφθοράς. Η έρευνα άνοιξε μετά από δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Libération που ανέφερε ότι ο Χολολέι αντάλλαξε εμπιστευτικές λεπτομέρειες με το Κατάρ σχετικά με μια σημαντική συμφωνία για τις αεροπορικές γραμμές με αντάλλαγμα δώρα.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε πειθαρχική διαδικασία σε σχέση με έναν ανώτερο αξιωματούχο», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Χένα Βίρκουνεν, χωρίς να κατονομάσει τον αξιωματούχο.

Τρεις αξιωματούχοι της Επιτροπής που γνώριζαν την έρευνα επιβεβαίωσαν στο Politico ότι ο Εσθονός ήταν ο συγκεκριμένος αξιωματούχος. Δύο από αυτούς και ένας τέταρτος αξιωματούχος επιβεβαίωσαν την απόλυσή του.

Πηγή: skai.gr

