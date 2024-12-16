«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRIDκαι στις 00.30 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή.

Η διαιτησία σε πρώτο πλάνο. Στο studio, ο Κύρος Βασάρας, μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης Διαιτησίας της UEFA. Όλες οι ερωτήσεις - όλες οι απαντήσεις.

Ο συνωστισμός της κορυφής. Σχολιάζουν ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Ρεπορτάζ: Γιατί διευρύνεται η έρευνα του ανακριτή στην υπόθεση της δολοφονίας Λυγγερίδη.

Αποκάλυψη: Η αμαρτωλή ενδεκάδα των χειραγωγημένων αγώνων. Όλα τα στοιχεία για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.30, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

