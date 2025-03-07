Στράτος Τζώρτζογλου για Μαρία Γεωργιάδου: «Την ήθελα σαν τρελός, τα είχαμε βρει σε όλα»

O Στράτος Τζώρτζογλου ήταν καλεσμένος στο Στούντιο 4 σε μια μεγάλη συνέντευξη για τη ζωή και την καριέρα του και μεταξύ άλλων μίλησε και για την πρώην σύζυγό του και μητέρα του γιου του, Μαρία Γεωργιάδου.

«Τη Μαρία Γεωργιάδου την γνώρισα το 1987 και παντρευτήκαμε έναν χρόνο αργότερα. Την ήθελα σαν τρελός, τα είχαμε βρει σε όλα. Με δίδασκε με ωραίο τρόπο, γιατί ήταν πολύ καλλιεργημένη, είχε τελειώσει Φαρμακευτική. Εγώ είχα διαβάσει ένα βιβλίο, το "Ένα παιδί μετράει τα άστρα" και εκείνη είχε διαβάσει δύο τοίχους.

Όταν πήγα στο σπίτι της της είπα "τα έχεις διαβάσει όλα αυτά;"» είπε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συμβίωσή τους, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική». Τόνισε επίσης, πως μέχρι σήμερα αγαπιούνται το ίδιο, καθώς τα συναισθήματά τους είναι αληθινά και δεν έχουν ίχνος ανταγωνισμού ή συμφέροντος.

«Δεν έκανε υπομονή τόσα χρόνια μαζί μου, η Μαρία περνούσε τέλεια, όπως περνούσα κι εγώ τέλεια. Η συμβίωσή μου με τη Μαρία Γεωργιάδου ήταν εξαιρετική. Δεν χωρίσαμε ποτέ.

Είμαι ερωτευμένος και λατρεύω τη Σοφία Μαριόλα και ήρθε ο γιος μου στον γάμο μου προς τιμήν της Μαρίας. Γιατί η Μαρία δεν ένιωσε ποτέ ανταγωνιστικά, με αγαπάει υπερ-λογικά, όπως αγαπάει ο Χριστός. Δεν αγαπάμε από συμφέρον, αλλά για την ψυχή του άλλου. Έτσι αγάπησα κι εγώ τη Μαρία και τη Σοφία. Η ομορφιά και το σεξ κάποια στιγμή συνηθίζονται. Δεν πα να είσαι ο Μάρλον Μπράντο;», είπε κλείνοντας.

Έλεγα όχι σε πολλά εκατομμύρια που αν τα είχα τώρα δεν θα είχαν ασπρίσει τα γένια μου. Έκανα παραγωγές με δικά μου λεφτά, πουλούσα κάθε χρόνο το σπίτι στη Σέριφο αλλά ευτυχώς έμεινε και σώθηκε από εκατοντάδες παραστρατήματα. Το πάθος μου είναι να ξυπνάω το πρωί και να παίζω μέχρι το βράδυ. Η δουλειά δεν είναι κακή από μόνη της οπότε δεν μετάνιωσα ούτε για τις δουλειές ούτε για την πρόθεση. Μετάνιωσα γιατί αναλάμβανα πολλές δουλειές στην τηλεόραση για να βοηθήσω τις θεατρικές παραγωγές και δεν είχα χρόνο ούτε τον γιο μου να βλέπω όταν γεννήθηκε» είπε ακόμα.

