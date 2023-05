«Stranger Things»: Καθυστερούν τα γυρίσματα της σειράς λόγω της απεργίας των σεναριογράφων του Χόλιγουντ

Καθυστερούν τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου της σειράς «Stranger Things», καθώς οι συνδημιουργοί και εκτελεστικοί παραγωγοί της Ματ και Ρος Ντάφερ, γνωστοί ως αδερφοί Ντάφερ ανακοίνωσαν ότι η έναρξη της παραγωγής «δεν είναι δυνατή» λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας του Σωματείου Σεναριογράφων της Αμερικής.

Η ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό της σειράς «Stranger Writers» στο Twitter, στον οποίο οι θαυμαστές έχουν τη δυνατότητα να δουν τι συμβαίνει τα παρασκήνια όλα αυτά τα χρόνια.

Η συγγραφή του σεναρίου της πέμπτης και τελευταίας σεζόν ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022, λίγο μετά την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then -- over and out. #wgastrong