Ο Χάρης Βαρθακούρης και η Νίκη Λάμη έρχονται «Στην Αγκαλιά του Φάνη», απόψε, Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 23.45, στον ΣΚΑΪ και το πλατό γεμίζει μουσική και απίθανες ιστορίες.
Δείτε το trailer:
Ο ταλαντούχος συνθέτης και ξεχωριστός ερμηνευτής, Χάρης Βαρθακούρης, μπαίνει στο πλατό με διάθεση για αποκαλύψεις! Ποιο τραγούδι, που έχει ερμηνεύσει, το είχε γράψει αρχικά για άλλον ερμηνευτή; Πώς είναι να συνεργάζεται με τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο; Πόσο εύκολο του είναι να πει «όχι» σε εκείνον; Η υποψηφιότητα του αδελφού του, Good Job Nicky, στη φετινή Eurovision και η άποψή του για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει. Ο Χάρης Βαρθακούρης αποκαλύπτει δύο ερμηνευτές στους οποίους έχει γράψει τραγούδια, που πρόκειται να κυκλοφορήσουν. Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης, το πλατό ετοιμάζεται για μία ξεχωριστή μουσική βραδιά.
Η Νίκη Λάμη μπαίνει στο πλατό χορεύοντας αλλά οι φιγούρες με τον Φάνη δεν πάνε και πολύ καλά! Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρεται στις σειρές που πρωταγωνιστεί αλλά και στη θεατρική παράσταση. Με τόσο φορτωμένο πρόγραμμα, έχει πάει ποτέ αδιάβαστη σε γύρισμα; Πώς είναι η συνεργασία της με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και τι συμβουλές της έχει δώσει για τον γάτο της, τον Κρουτόν; Με ποιο τρόπο την έχει επηρεάσει ερμηνευτικά ο Γιώργος Καπουτζίδης; Γιατί αυτοαποκαλείται η «Βασίλισσα της Λαϊκής Αγοράς»;
«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!
#StinAgkaliaTouFani
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.