Στην αγκαλιά του Φάνη με Γιώργο Μπόγρη και Tranno

Eρχονται την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στις 00.15, στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Μπόγρης και ο Trannos για «one to one» αναμετρήσεις με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Ο Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής έχει μεγάλη εμπειρία στα ταπώματα και όπως αποδεικνύεται, όχι μόνο εντός παρκέ! Ο Γιώργος Μπόγρης μιλάει για το επαγγελματικό μπάσκετ αλλά και για τα σχέδιά του εκτός αθλήματος. Πόσο τον ενδιαφέρει η τηλεόραση; Ιστορίες μπασκετικής τρέλας από τα αποδυτήρια και τα προπονητικά… καψόνια. Η καθημερινότητα με τη σύντροφό του και η δική του μανία με την τάξη! Ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει τη συνέντευξή του είναι ένα «μονό» στο πλατό με τον Φάνη.

Έχει συζητηθεί όσο λίγοι τράπερς της εποχής του. Τα τραγούδια του συγκεντρώνουν εκατομμύρια digital streams και youtube θεάσεις ενώ οι περισσότεροι στίχοι του γίνονται viral. Ο πολυπλατινένιος Trannos έρχεται στο πλατό και παραδέχεται πως δεν έγινε μπουζουκόβιος γιατί… δεν είχε φωνή! Η αγάπη του για τη λαϊκή μουσική, η φιλία του με τον Σταμάτη Γονίδη αλλά και η γνωριμία του με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας είναι ορισμένα μόνο από όσα συζητάει με τον παρουσιαστή.

Δείτε το τρέιλερ:

#StinAgkaliaTouFani

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.