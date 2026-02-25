Oasis, Phil Collins και Pink διεκδικούν μια θέση στο Rock & Roll Hall of Fame για το 2026

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι καλλιτέχνες προς ένταξη στο «Rock & Roll Hall of Fame» για το 2026 με τους Mariah Carey, Lauryn Hill, Oasis, Pink, Phil Collins και Shakira να διεκδικούν μια θέση.

Μαζί τους βρίσκονται επίσης οι: The Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division/New Order, New Edition, Sade, Luther Vandross και Wu-Tang Clan.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο, μαζί με τους καλλιτέχνες που θα τιμηθούν με τα Βραβεία Musical Influence και Musical Excellence καθώς και με το Ahmet Ertegun Award, το οποίο προορίζεται για βετεράνους της μουσικής βιομηχανίας.

«Αυτή η πολυδιάστατη λίστα ταλαντούχων υποψηφίων αναγνωρίζει τα συνεχώς εξελισσόμενα πρόσωπα και τους ήχους του Rock & Roll, καθώς και τη συνεχή επίδρασή του στην κουλτούρα των νέων», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Ιδρύματος, John Sykes, προσθέτοντας: «Η ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame είναι η ύψιστη τιμητική διάκριση στη μουσική και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε την τάξη του 2026 αυτό το φθινόπωρο».

Οι καλλιτέχνες αποκτούν δικαίωμα υποψηφιότητας στο Rock Hall όταν συμπληρωθούν 25 χρόνια από την πρώτη τους ηχογράφηση. Αυτό σημαίνει ότι για την εισαγωγή του 2026, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει την πρώτη τους ηχογράφηση το αργότερο το 2001.

Ο Phil Collins είναι ήδη μέλος καθώς οι Genesis εντάχθηκαν το 2010, ωστόσο η φετινή υποψηφιότητα είναι η πρώτη του ως σόλο καλλιτέχνης. Οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που προτείνονται για πρώτη φορά είναι οι Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Luther Vandross και Wu-Tang Clan. Η Mariah Carey ελπίζει στην ένταξή της με την τρίτη της υποψηφιότητα, όπως και οι Iron Maiden (μετά το 2021 και το 2023). Επίσης, για τρίτη φορά υποψήφιοι είναι οι Joy Division/New Order και οι Oasis.

Οι The Black Crowes, ο Billy Idol και η Sade έλαβαν τη δεύτερη υποψηφιότητά τους. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, οι περσινοί νικητές ήταν μεταξύ άλλων οι Cyndi Lauper, Joe Cocker, Bad Company και Soundgarden.

Πηγή: skai.gr

