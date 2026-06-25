Ο Γιώργος Αλκαίος και η Άννα Μαρία Βέλλη θα βρεθούν «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 23.40 για να μοιραστούν τις πιο απίστευτες ιστορίες από τη ζωή τους.

Δείτε το trailer:

Ο Γιώργος Αλκαίος ξεκίνησε την καριέρα του στα 17 και μέχρι τα 32 δεν σταμάτησε να δουλεύει. Ήταν η εποχή που ξεκίναγε η ιδιωτική τηλεόραση, τα κέντρα διασκέδασης δούλευαν καθημερινά και στην Ελλάδα μεσουρανούσαν προσωπικότητες όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πώς ήταν να κάνει τα πρώτα του βήματα στο πλευρό της στην Επίδαυρο; Ποια τραγούδια έγραψε στον Νότη Σφακιανάκη; Η εμπειρία της Eurovision είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα του και του έφερε μία μοναδική φιλία με τον Αλεξάντερ Ρίμπακ. Θα συμμετείχε ξανά στον διαγωνισμό;

Μετά τον πρόσφατο γάμο της η Άννα Μαρία Βέλλη συναντά στο πλατό τον Φάνη Λαμπρόπουλο, αποκαλύπτει πως πήρε την απόφαση να παντρευτεί και περιγράφει την πρόταση γάμου… στη Ρουάντα! Πώς είναι η ίδια στις σχέσεις της; Ζηλεύει; Η Άννα Μαρία θέτει και τα δικά της πικάντικα ερωτήματα στον Φάνη! Η συνέχεια φέρνει μία ξεχωριστή δοκιμασία που έχει σκοπό να λειτουργήσει ως… επαγγελματικός προσανατολισμός!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να τη δείτε!

Πηγή: skai.gr

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