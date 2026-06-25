Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 15.00, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, αναδεικνύοντας μερικά από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

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Έντονη ανησυχία προκαλεί στη Νέα Ποτίδαια η συνεχής διάβρωση των ακτών, ένα φαινόμενο που έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει ήδη προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα και άλλες υποδομές, ενώ πλέον απειλεί άμεσα παραθαλάσσιες κατοικίες. Όμως, η λύση για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται πως έχει δρομολογηθεί.

Τον Αύγουστο του 2024, σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι, ο 19χρονος Γιάννης έχασε τη ζωή του έπειτα από δυστύχημα που προκάλεσε σοκ σε όλη την Ελλάδα. Η υπόθεση οδήγησε σε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια και τον Ιούνιο του 2026 εκδόθηκε η δικαστική απόφαση, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον οκτώ χρόνια φυλάκισης.

Την ίδια στιγμή, το Πευκοχώρι αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα: τη λειψυδρία. Το πρόβλημα εντείνεται ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν την περιοχή, με αποτέλεσμα οι ανάγκες σε νερό να πολλαπλασιάζονται.

Πηγή: skai.gr

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