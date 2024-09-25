Δανάη Παππά: Διαψεύδει όλες τις φήμες, δηλώνει ότι δεν έχει υπογράψει τίποτα και προσέλαβε δικηγόρο

Τη Δανάη Παππά πρόσωπο της επικαιρότητας των τελευταίων ημερών είχε σήμερα καλεσμένη η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day».
Η ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή με αφορμή τη σημερινή πρεμιέρα της σειράς «Άγιος Έρωτας» που πρωταγωνιστεί και φυσικά μίλησε και για αυτό αλλά κυρίως μίλησε πρώτη φορά η ίδια για όλα όσα ακούγονται μετά τον χωρισμό της από τον Λάμπρο Λάζαρη ύστερα από 6 χρόνια σχέσης και τη φημολογούμενη δικαστική διαμάχη τους για οικονομικά ζητήματα.
