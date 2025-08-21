Στη ρωσική Eurovision οι ΗΠΑ με τον B. Howard

Στη ρωσική εκδοχή του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, Intrevision, που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα τον Σεπτέμβριο, θα συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Politico την Αμερική θα εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό ο Μπράντον Χάουαρντ, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα B. Howard.

Ο B. Howard έχει βρεθεί στο επίκεντρο σεναρίων που τον θέλουν να είναι γιος του Michael Jackson, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Ο πατέρας του Jackson, Joe, ήταν μάνατζερ της μητέρας του Howard, της τραγουδίστριας Miki Howard, κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Η μουσική του Howard «περνάει πέρα από τα σύνορα και ενώνει τους πολιτισμούς», ανέφεραν οι διοργανωτές της Intervision σε ανάρτηση στο Telegram μέσω της οποίας ανακοίνωσαν τη συμμετοχή του.

Η Intervision, η εκδοχή της Eurovision κατά τη σοβιετική εποχή, διεξαγόταν μεταξύ 1965 και 1980 στην τότε κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία. Τον θεσμό αναβίωσε αρχές του 2025 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, διορίζοντας τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Ντμίτρι Τσερνισένκο ως πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής.

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία αποβλήθηκε από την Eurovision μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Στον διαγωνισμό της Intervision η Ρωσία θα εκπροσωπηθεί από τον Shaman (πραγματικό όνομα Yaroslav Yuryevich Dronov), ο οποίος αποτελεί εθνικιστικό είδωλο της χώρας.

Αλλες χώρες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου, είναι η Λευκορωσία, το Κιργιζιστάν, η Βενεζουέλα, η Σερβία (υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ), η Κούβα, το Κατάρ και το Καζακστάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι θεωρεί την εκδήλωση «μέσο εχθρικής προπαγάνδας και μέσο συγκάλυψης της επιθετικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

