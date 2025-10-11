Ένας συγκλονιστικός τελικός, αντάξιος των ικανοτήτων των αθλητών που συμμετείχαν, ανέδειξε εχθές (10/10) τους δύο πρωταθλητές του Exathlon. Η Στέλλα Ανδρεάδου και ο Φάνης Μπολέτσης ήταν εκείνοι που σήκωσαν το τρόπαιο του πρώτου Exathlon της Ελλάδας.

Ο Γιώργος Γκιουλέκας και η Δώρα Νικολή έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, φτάνοντας πολύ κοντά στη νίκη, όμως οι αντίπαλοί τους κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά. Στον τελευταίο αγώνα, με τον διπλό στόχο, η Στέλλα πήρε τη νίκη με το συντριπτικό σκορ 5-0 ενώ ο Φάνης κέρδισε με 5-1.

Η Στέλλα Ανδρεάδου συγκινημένη, μετά τη νίκη της, δεν μπορούσε να το πιστέψει ενώ ζήτησε από τη Δώρα Νικολή να σηκώσουν μαζί το τρόπαιο. Ο Φάνης Μπολέτσης, καταβεβλημένος από την υπερπροσπάθεια, ξέσπασε σε κλάματα, αμέσως μετά την ανακήρυξή του σε νικητή.

Συγκινημένος και ο παρουσιαστής Γιώργος Καράβας έκλεισε το επεισόδιο του τελικού με τα εξής λόγια: «Το ταξίδι του Exathlon έφτασε στο τέλος του, ένα ταξίδι που μας δίδαξε ότι μοναδικός αντίπαλός μας είναι ο εαυτός και ό,τι δεν υπάρχουν όρια. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, πραγματικά δεν έχω λόγια να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Πριν κλείσουμε θέλω να πω με τα παιδιά κάτι που έγινε χαρακτηριστικό του παιχνιδιού. Σας αποχαιρετούμε από το Exathlon! Εις το επανιδείν!».

