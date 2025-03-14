Δόθηκε στη δημοσιότητα το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Αστερομάτα», με το οποίο η Klavdia θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Με κινηματογραφική αισθητική και έντονα στοιχεία από την ελληνική παράδοση, το βιντεοκλίπ διάρκειας 3 λεπτών ζωντανεύει τους στίχους και τα συναισθήματα του τραγουδιού με μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ματιά. Οι εικόνες υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γιώργου Μπενιουδάκη αποδίδουν με αριστοτεχνικό τρόπο τον συμβολισμό του τραγουδιού και εστιάζουν στον αποχωρισμό σε κάθε του μορφή.

Οι περισσότερες σκηνές γυρίστηκαν σε υψόμετρο 730 μέτρων στο χωριό Τετράλοφο Κοζάνης ενώ μία σκηνή φιλοξενήθηκε στον εμβληματικό ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Αστερομάτα», με το οποίο η Klavdia θα μας εκπροσωπήσει στην #Eurovision2025! 🇬🇷



Δείτε το εδώ 👇👇https://t.co/PQSjxU0f8L pic.twitter.com/VAQvgAa4Pj — EurovisionERT (@ErtEurovision) March 14, 2025

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, με κυρίαρχη τη φιγούρα της μητέρας που καρτερεί δακρύζοντας, στο βιντεοκλίπ εμφανίζονται πρόσωπα που έρχονται αντιμέτωπα με τον αποχωρισμό, ενώ το μικρό κορίτσι που βρίσκει ένα φτερό συμβολίζει τον ερχομό, την ελπίδα και το μέλλον, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη ζωή.

«Οι κάτοικοι του χωριού, μας υποδέχτηκαν με την πιο μεγάλη τους αγκαλιά. Εγώ ένιωσα σαν το σπίτι μου», δήλωσε η τραγουδίστρια στην εκπομπή της ΕΡΤ1, «Πρωίαν σε είδον», όπου έκανε ντεμπούτο το βιντεοκλίπ. «Όλο το χωριό συμμετείχε στο γύρισμα. Ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας», συμπλήρωσε στον Φώτη Σεργουλόπουλο και στη Τζένη Μελιτά.

Η μουσική του τραγουδιού συνέθεσαν οι Arcade και η Klavdia, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Arcade. Ο Φωκάς Ευαγγελινός θα είναι ο creative director της ελληνικής συμμετοχής. Η Klavdia, με την «Αστερομάτα», θα διαγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό της Eurovision, στις 15 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

