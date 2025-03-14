«Η Ελλάδα Ψηφίζει»: Το Ομα -δικό μας παιχνίδι κάθε Σάββατο στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Μία μεγάλη παρέα που ολοένα και μεγαλώνει είναι αυτή του «Η Ελλάδα ψηφίζει», καθώς περισσότεροι από 110.000 τηλεθεατές διαθέτουν ήδη στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή! Το μοναδικό διαδραστικό τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης ενώνει παρέες και γίνεται αφορμή για νέες συζητήσεις κάθε Σάββατο στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Ανάμεσα στα ερωτήματα που θα δούμε στις οθόνες μας αυτό το Σάββατο (15/03) είναι:

Ποια είναι η πιο ισχυρή φιλία: των ανδρών / των γυναικών

Ποιος παράγοντας δυσκολεύει την απόφαση διαζυγίου: τα παιδιά / τα οικονομικά

Το απόλυτο τεστ σε μία καινούρια σχέση είναι: οι πρώτες διακοπές / ο πρώτος τσακωμός / η πρώτη γνωριμία με τους γονείς.

Σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει λάθος απάντηση, υπάρχει μόνο η απάντηση που προτίμησε η πλειοψηφία του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι και εκείνο που έστειλε την εκάστοτε ερώτηση, μέσω της ειδικής εφαρμογής!

Κατέβασε κι εσύ μέσω του ielladapsifizei.gr την ειδική εφαρμογή, συνδέσου, παίξε με την παρέα σου και κέρδισε από το σπίτι!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

