Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η πρώτη σύσκεψη, τα δύο κέικ και η σημασία τους

Οι περισσότερες εκπομπές κάνουν πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου και έτσι από αυτή την εβδομάδα ξεκινάει πυρετωδώς η προετοιμασία τους. Στο γραφείο τους λοιπόν μαζεύτηκε σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή με όλη την ομάδα της εκπομπής της για την πρώτη τους σύσκεψη.

Πριν ξεκινήσουν όμως με τις ιδέες και το πλανάρισμα θεμάτων και γυρισμάτων πρώτη κίνηση το κέικ που παραδοσιακά φτιάχνει και φέρνει την πρώτη μέρα που επιστρέφουν επίσημα στο γραφείο για δουλειά η αρχισυντάκτρια του Happy Day και κουμπάρα της παρουσιάστριας, Μαίρη Παλιαλέξη.

