Τα δυνατά τους θα πρέπει να βάλουν οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks, σήμερα στον απαιτητικό ημιτελικό για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Δείτε το trailer:

Στη σημερινή δοκιμασία οι διαγωνιζόμενες γίνονται… στιλίστριες και έχουν να επιμεληθούν την εμφάνιση ορισμένων fashionistas του φετινού κύκλου. Θα καταφέρουν να συνδυάσουν τη στιλιστική τους ματιά με το προσωπικό στιλ της γυναίκας που έχουν αναλάβει να ντύσουν;

Τα ζευγάρια που θα παρακολουθήσουμε έχουν ως εξής:

Μαρία Παπαγρηγορίου – Μαριάννα Βασιλείου

Νικολέτα Κυριακίδου – Σέβη Παπανίκου

Σοφία Χριστοδούλου – Σοφία Ζαριφόπουλος

Κατερίνα Πεφτίτση – Ιωάννα Μπαράκη

Βανέσσα Μιχαηλίδη – Σύλια Καραμολέγκου

Έλλη Μπαλτά – Μελίνα Τσιριμώκου

Άννα Παπαχρήστου – Ναταλία Σταμούλη

Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων από το My Style Rocks θα αποχωρήσουν οι δύο διαγωνιζόμενες που θα βρεθούν στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης.

Ποιες πέντε fashionistas θα πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί με ζωντανή ψηφοφορία κοινού το Σάββατο 04.01 στις 17.30 στον ΣΚΑΪ;

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 17.30

Πηγή: skai.gr

