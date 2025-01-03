Λογαριασμός
My Style Rocks: Ο Ημιτελικός σήμερα Παρασκευή 3 Ιανουαρίου στις 16.50 στον ΣΚΑΪ - Δείτε τρέιλερ

Στη σημερινή δοκιμασία οι διαγωνιζόμενες γίνονται… στιλίστριες και έχουν να επιμεληθούν την εμφάνιση ορισμένων fashionistas του φετινού κύκλου

My Style Rocks

Τα δυνατά τους θα πρέπει να βάλουν οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks, σήμερα στον απαιτητικό ημιτελικό για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Δείτε το trailer:

Στη σημερινή δοκιμασία οι διαγωνιζόμενες γίνονται… στιλίστριες και έχουν να επιμεληθούν την εμφάνιση ορισμένων fashionistas του φετινού κύκλου. Θα καταφέρουν να συνδυάσουν τη στιλιστική τους ματιά με το προσωπικό στιλ της γυναίκας που έχουν αναλάβει να ντύσουν;

My Style Rocks

My Style Rocks

Τα ζευγάρια που θα παρακολουθήσουμε έχουν ως εξής:

Μαρία Παπαγρηγορίου – Μαριάννα Βασιλείου
Νικολέτα Κυριακίδου – Σέβη Παπανίκου
Σοφία Χριστοδούλου – Σοφία Ζαριφόπουλος
Κατερίνα Πεφτίτση – Ιωάννα Μπαράκη
Βανέσσα Μιχαηλίδη – Σύλια Καραμολέγκου
Έλλη Μπαλτά – Μελίνα Τσιριμώκου
Άννα Παπαχρήστου – Ναταλία Σταμούλη

My Style Rocks

Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων από το My Style Rocks θα αποχωρήσουν οι δύο διαγωνιζόμενες που θα βρεθούν στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης.

Ποιες πέντε fashionistas θα πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί με ζωντανή ψηφοφορία κοινού το Σάββατο 04.01 στις 17.30 στον ΣΚΑΪ;

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 17.30

Πηγή: skai.gr

