Σπύρος Μπιμπίλας: Δεν κάνω πίσω στην υπόθεση Κούγια - Δεν δίνω άφεση αμαρτιών (video)

Τον Σπύρο Μπιμπίλα υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής της το βράδυ της Τετάρτης 25 Ιουνίου η Αθηναϊδα Νέγκα. Αναφερόμενος για τη μήνυση που δεν αποσύρει κατά του εκπλιπόντα Αλέξη Κούγια, ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε: «Ο νεκρός δεν δεδικαίωται, γιατί τότε θα είχε δικαιωθεί και ο Χίτλερ. Δεν δεδικαίωται κανένας νεκρός. Συνεχίζω, γιατί πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι αυτός που έκανε λάθη, και αφού έγινε η μία δίκη, πρέπει να τελεσιδικήσει. Γιατί να την αφήσουμε στον αέρα, εφόσον η ψυχή μου έχει πληγωθεί από την αδικία στο πρόσωπό μου; Θέλω να το συνεχίσω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Σπύρος Μπιμπίλας ξεκαθάρισε πως πλέον δεν θέλει να είναι πάντα το καλό παιδί. «Έχω γίνει λίγο σκληρός πια. Δεν θέλω να συγχωρήσω όλους τους ανθρώπους. Δεν θέλω να είμαι το καλό παιδί, γιατί το καλό παιδί είναι η λέξη με τα τρία άλφα. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος που στα 70 του αποφάσισε να δει τα πράγματα πιο καθαρά. Να μην συγχωρεί αυτούς που τον αδικούν. Να μην συγχωρεί αυτούς που τους αγάπησε και είναι αχάριστοι απέναντί του. Γιατί έτσι αισθάνομαι πιο δυνατός», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.