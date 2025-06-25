Λογαριασμός
Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Ξεπερνούν την κακοήθεια τα μηνύματα που δέχεται για την εγκυμοσύνη της

Δεν σέβονται ούτε την κατάστασή της  

WomenOnly

Ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της κακοήθειας τα ανάλγητα σχόλια που κάνουν στην Αφροδίτη Didi Γεροκωνσταντή με αφορμή την εγκυμοσύνη της αλλά και το belly painting που έκανε λίγο καιρό πριν γεννήσει.

Η ηθοποιός δημοσίευσε κάποια από αυτά γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τα αφήνω εδώ γιατί μέσα μου κρατάω μόνο την αγάπη και την στοργή που μοιράζονται τόσοι μαζί μου. Μακάρι να ήταν μόνο αυτά! Μακα΄ρι να λέγανε μόνο για μένα και όχι για το αγέννητο παιδί μου ή τον σύντροφό μου!».

Πηγή: womenonly

