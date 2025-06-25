Αντίο, Marge: Η μαμά των Simpsons, πεθαίνει στο φινάλε της 36ης σεζόν

Η πιο εμβληματική μαμά στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων «δε θα είναι πια εδώ»...

Στο φινάλε της 36ης σεζόν της σειράς "The Simpsons", η Marge Simpson «φεύγει» από τη ζωή — σε μια συγκινητική σκηνή flash forward που έκανε το ίντερνετ «να τρελαθεί».

Το επεισόδιο με τίτλο "Estranger Things", επικεντρώνεται στη σχέση των αδελφών Bart και Lisa, η οποία καταρρέει όταν...σταματούν να βλέπουν μαζί το αγαπημένο τους παιδικό πρόγραμμα, "The Itchy & Scratchy Show".

Η Marge, πάντα ανήσυχη μη χάσουν τη μεταξύ τους επαφή, δυστυχώς δικαιώνεται: 35 χρόνια αργότερα, η ίδια έχει πεθάνει και τα παιδιά της έχουν απομακρυνθεί.

Ο Homer σε γηροκομείο, η Lisa στο NBA

Στο μέλλον, η Lisa είναι επίτροπος στο NBA και καλύπτει τα έξοδα του Homer, ο οποίος μένει σε ένα… μη αδειοδοτημένο γηροκομείο που «τρέχει» ο Bart.

Μια σκηνή από την κηδεία της Marge δείχνει τον Homer συντετριμμένο μπροστά στον τάφο της, με την οικογένεια γύρω του.

Ένα βίντεο από τα παλιά φέρνει την επανένωση

Όταν ο Homer κινδυνεύει να σταλεί στη Φλόριντα από την Υπηρεσία Προστασίας Ηλικιωμένων, η Lisa βρίσκει ένα παλιό βίντεο από τη Marge, η οποία καλεί τα παιδιά της να στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.

Συγκινείται, συμφιλιώνεται με τον Bart και μαζί σώζουν τον Homer. Η σκηνή κλείνει με τους τρεις τους να βλέπουν μαζί ένα reboot του “Itchy & Scratchy”.

Στον ουρανό, η Marge χαμογελά

«Είμαι τόσο χαρούμενη που τα παιδιά μου είναι ξανά κοντά», λέει η Marge παρακολουθώντας τη σκηνή από τον ουρανό και λέει ενώ την εμφάνισή του κάνει ο... Ringo Starr!

«Αγάπη μου, θα αργήσουμε για το Heaven Buffet. Έχει πύργο με γαρίδες», της λέει με εκείνη να σχολιάζει πώς ευτυχισμένη την κάνει το γεγονός πως στον Παράδεισο μπορούμε να παντρευτούμε διαφορετικούς ανθρώπους!

«Σκότωσαν τη Marge;;;»

Η είδηση του θανάτου της Marge έγινε viral και οι fans του διαδικτύου ξέσπασαν εκφράζοντας το πόσο σοκαρισμένοι- έως θυμωμένοι νιώθουν.

Κάποιοι παραδέχτηκαν ότι δεν έχουν δει Simpsons εδώ και πάνω από μια δεκαετία, αλλά δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι «σκότωσαν τη Marge».

Υπήρχαν και πιο έντονες αντιδράσεις, με χρήστες να μιλούν για «woke ανοησίες» και να κατηγορούν τους δημιουργούς για υπερβολές.

Παρά το συγκινησιακό φορτισμένο επεισόδιο, οι "Simpsons"... δεν πάνε πουθενά αφού το FOX ανανέωσε πρόσφατα τη σειρά για ακόμη 4 σεζόν, παρατείνοντάς τη μέχρι και τη σεζόν 40.

Η ημερομηνία πρεμιέρας της σεζόν 37 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.





