Ένα παιχνίδι στο σπίτι του Big Brother αποκαλύπτει πολλά για τις σκέψεις ή τη στρατηγική των συμπαικτών.

Στο task room έχει τοποθετηθεί ένας πίνακας και θα πρέπει οι συγκάτοικοι με τη σειρά, εξαιρώντας τον εαυτό τους, να δώσουν την πεντάδα που θα ήθελαν να δουν στον τελικό. Η οθόνη μεταδίδει τις επιλογές τους, που σε πολλές περιπτώσεις κρύβουν εκπλήξεις.

Κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία να πουν τη «συγγνώμη» τους και για κάποιους αυτή είναι η ιδανική αφορμή για νέα αντιπαράθεση.

Η αρχηγία του σπιτιού βρίσκεται πλέον στα χέρια της Αργυρούς Κατσιγαράκη, γεγονός που προκαλεί διάφορες αντιδράσεις.

Η Ζωή Ασουμανάκη, η Φένια Νικολαΐδη και ο Νίκος Ζαφειράκης δεν είναι ευχαριστημένοι με τη νέα αρχηγό, ο καθένας για τους λόγους του.

Η δοκιμασία για τη συγκέντρωση του ποσού που χρειάζονται για τις εβδομαδιαίες αγορές απαιτεί ταχύτητα και ωραίες πόζες! Σε 4 σημεία του σπιτιού έχει τοποθετηθεί εξοπλισμός φωτογράφησης και οι 10 συγκάτοικοι πρέπει με το σήμα του Big Brother να σπεύσουν να φωτογραφηθούν μαζί!

Η κόντρα ανάμεσα στην Αργυρώ από τη μία πλευρά, τη Ζωή και τη Φένια από την άλλη, δε λέει να κοπάσει. Σκληρά λόγια ακούγονται και από τις δύο πλευρές.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος παίρνει θέση υπέρ της Αργυρούς, ζητώντας τους να σεβαστούν την ηλικία της.

Μία συζήτηση και ένας χορός αλλάζουν τη γνώμη της αρχηγού για ένα πρόσωπο του σπιτιού. Τι είναι αυτό που τη βαραίνει και βάζει τα κλάματα;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.