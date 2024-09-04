Ρένια Λουιζίδου : Ο Μπονάτσος, ο Μπέζος και η έμπνευση για το... Αστροπελέκι στους Απαράδεκτους

Τις αναμνήσεις της από την εποχή της θρυλικής σειράς «Οι Απαράδεκτοι» που ήταν και η σειρά που την έκανε γνωστή σε όλη την Ελλάδα ξεδίπλωσε σήμερα η Ρένια Λουζίδου. Η ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε με πολλή αγάπη για εκείνη την εποχή και τον σαρωτικό σε όλα Βλάσση Μπονάτσο που έφυγε τόσο γρήγορα από τη ζωή.

«Η ανάμνηση από τους Απαράδεκτους δεν είναι στενάχωρη, όχι, είναι χαρούμενη. Περνούσαμε ωραία. Στενάχωρη είναι μόνο όταν έχει να κάνει με τον Βλάσση. Γιατί είναι περίεργο και αυτό. Δηλαδή τώρα είμαστε πια σε μια φάση που βλέπεις πράγματα και λείπουν μερικοί από αυτούς που ήσασταν μαζί» είπε η Ρένια Λουιζίδου και συνέχισε:

«Δεν συνηθίζεται αυτό άμα είναι άνθρωποι τόσο έντονοι, όπως ήταν ο Βλάσσης. Δεν ήταν και ένας άνθρωπος που μπορούσε να περάσει στο ντούκου ούτε για τρία δευτερόλεπτα. Στο ντούκου εννοώ χαμηλών τόνων. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σου έρχεται σαν μνήμη από τους Απαράδεκτους είναι ο Βλάσσης να κάνει φασαρία.

Στο γύρισμα τον θυμάμαι να μιλάει, να γελάει, να φεύγει, να τον τραβάνε να ‘ρθει να κάνει πλάνο, να παραγγέλνει σουβλάκια. Το πρώτο δηλαδή που χαρακτηρίζει αυτή την ατμόσφαιρα της δουλειάς είναι ο ίδιος ο Βλάσσης»

Ενώ αποκάλυψε πως προέκυψε εντός του σεναρίου η προσφώνηση "αστροπελέκι" που χαρακτήρισε εκείνον τον πρώτο τηλεοπτικό της ρόλο και που έτσι τη φώναζε ακόμα και ο κόσμος στον δρόμο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.