Elton John: Δεν βλέπει καλά λόγω σοβαρής μόλυνσης στο ένα του μάτι

O Έλτον Τζον το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρείται από μία «σοβαρή μόλυνση στο ένα μάτι του», με αποτέλεσμα να έχει «περιορισμένη όραση» όπως έκανε γνωστό σε ανάρτησή του στο Ιnstagram.

Επίσης, αποκάλυψε ότι ενώ η θεραπεία προχωρά, η ανάρρωσή του θα πάρει «αρκετό χρόνο».

«Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντιμετώπισα μια σοβαρή μόλυνση των ματιών, που δυστυχώς μου άφησε περιορισμένη όραση στο ένα μάτι. Θεραπεύομαι, αλλά είναι μια εξαιρετικά αργή διαδικασία και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να επιστρέψει η όραση στο προσβεβλημένο μάτι», έγραψε ο σούπερ σταρ και πρόσθεσε.

«Είμαι τόσο ευγνώμων για την εξαιρετική ομάδα γιατρών και νοσοκόμων και την οικογένειά μου, που με φρόντισαν τόσο καλά τις τελευταίες εβδομάδες. Πέρασα ήσυχα το καλοκαίρι αναρρώνοντας στο σπίτι και αισθάνομαι θετικά για την πρόοδο που έχω κάνει στην επούλωση και την ανάρρωσή μου μέχρι στιγμής».

Μέσα σε λίγα λεπτά, η ανάρτησή του γέμισε από σχόλια θαυμαστών και διάσημων φίλων του για γρήγορα περαστικά και καλή ανάρρωση. Μεταξύ των οποίων ήταν οι Ντονατέλα Βερσάτσε, Μπομπ Χάρις, Λέιτον Γουίλιαμς και Λίντα Εβαντζέλιστα.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το ντοκιμαντέρ «Elton John: Never Too Late», το οποίο καταγράφει τα 50 χρόνια της θρυλικής του καριέρας θα κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI).

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο υποψήφιος για Όσκαρ Ρ.Τζ. Κάτλερ και ο Ντέιβιντ Φέρνις. Σύμφωνα με τον Guardian, η ταινία θα προβληθεί στις 10 Οκτωβρίου στο Royal Festival Hall.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

