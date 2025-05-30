Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» εξακολουθεί να βγαίνει ζωντανά από τα Κύθηρα και σήμερα, Παρασκευή 30 Μαΐου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής μάς ταξιδεύουν στις ομορφιές των Κυθήρων αλλά και τον Αντικυθήρων και μας γνωρίζουν τους ξεχωριστούς κατοίκους τους.

Δείτε το trailer:

Τα Αντικύθηρα είναι ένας τόπος ήρεμος και σχεδόν ανέγγιχτος από τον χρόνο, έχει λιγοστούς κατοίκους και μοναδική φυσική ομορφιά. Ένας κρυμμένος θησαυρός για τον ταξιδιώτη που αναζητά την αυθεντικότητα. Γνωρίζουμε έναν προς έναν τους κατοίκους του, που μας διηγούνται μοναδικές ιστορίες από τη ζωή τους, αλλά και τον πρόεδρο του νησιού που κάνει τα πάντα για τους συντοπίτες του χωρίς ωράριο: σηκώνει τηλέφωνα, καθαρίζει δρόμους, φορτώνει νερό, τρέχει για γιατρούς, για φάρμακα, για ανθρώπους…

Από την άλλη, ο ακριτικός αυτός τόπος εξελίσσεται σε επιστημονικό πόλο διεθνούς εμβέλειας. Παρακολουθούμε τις εργασίες δημιουργίας Παρατηρητηρίου Γεωεπιστημών και Κλιματικής αλλαγής, που θα μελετά την κλιματική αλλαγή, θα ερευνά τα γεωφυσικά φαινόμενα και θα αναπτύσσει υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης.

Επισκεπτόμαστε τον Ορνιθολογικό Σταθμό των Αντικυθήρων, όπου γίνεται η παρακολούθηση και μελέτη του παγκόσμιου φαινομένου της μετανάστευσης των πουλιών, με στόχο την προστασία τους.

Μια ολόκληρη κυθηραϊκή κοινότητα δημιουργήθηκε στην Αυστραλία στις αρχές του 19ου αιώνα. Ακούμε ιστορίες μετανάστευσης Ελλήνων που έφυγαν από τα Κύθηρα αλλά μεγάλωσαν παιδιά και εγγόνια με την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τις ελληνικές παραδόσεις. Κάποιοι επέστρεψαν μόνιμα, κάποιοι άλλοι παρέμειναν στην Αυστραλία και έρχονται τα καλοκαίρια.

Όσον αφορά στις υποδομές, οι κάτοικοι των Κυθήρων διαμαρτύρονται για τη γέφυρα 100 μέτρων που ενώνει το λιμάνι με το νησί. Έχει υποστεί μεγάλες φθορές και εκτεταμένη διάβρωση, με τους ντόπιους και τους επισκέπτες να ανησυχούν και να ζητούν να επισκευαστεί το συντομότερο.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.