Η Σερ και ο οίκος Versace γιορτάζουν τον «Μήνα Υπερηφάνειας»

Η Σερ και ο οίκος Versace ενώνουν τις δυνάμεις τους για να γιορτάσουν τον «Μήνα Υπερηφάνειας».

Το μουσικό είδωλο και η Ντονατέλα Βερσάτσε, σχεδιάστρια μόδας και διευθύνουσα σύμβουλος του ιταλικού οίκου, συνεργάζονται αυτόν τον μήνα για την περιορισμένης έκδοσης capsule συλλογή «Chersace» με όλα τα έσοδα προς όφελος της Gender Spectrum, φιλανθρωπικής οργάνωσης που εργάζεται με παιδιά και νέους της LGBTQ κοινότητας.

Η συλλογή «Chersace» περιλαμβάνει t-shirts, κάλτσες και καπέλο του μπέιζμπολ που φέρει το εμβληματικό μοτίβο της Μέδουσας του Versace και το λογότυπο του οίκου που επανασχεδιάστηκε για να αναγράφει «Chersace». Το καπέλο του μπέιζμπολ της συλλογής φέρει επίσης τις υπογραφές της σχεδιάστριας και της τραγουδίστριας.

«Η Ντονατέλα κι εγώ είμαστε αγαπημένες φίλες μια ζωή», δήλωσε η Σερ. «Ήταν σωστό η πρώτη μας συνεργασία να αφορά την LGBTQ Υπερηφάνεια και να τιμήσουμε μια κοινότητα που σημαίνει τόσο απίστευτα πολλά και για τις δυο μας. Θέλαμε να φτιάξουμε μια διασκεδαστική συλλογή που υποστηρίζει έναν καλό σκοπό και ελπίζουμε να σας αρέσει».

