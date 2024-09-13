Σαν σήμερα, στις 13 Σεπτεμβρίου του 1965, οι Beatles κυκλοφόρησαν ως single στις ΗΠΑ ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής, τη μεγάλη επιτυχία τους "Yesterday".

Την ίδια μέρα τους απονεμήθηκε στη Βρετανία χρυσός δίσκος για το άλμπουμ "Help", στο οποίο συμπεριλαμβανόταν το τραγούδι.

Το κομμάτι έγραψε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, αλλά πιστώνεται και στον Τζον Λένον.

Σε μία ψηφοφορία, από κριτικούς και ακροατές, του BBC Radio 2, το κομμάτι κατατάχθηκε 1ο ανάμεσα στα σπουδαιότερα τραγούδια του 20ού αιώνα.

Την πρώτη θέση έλαβε και σε λίστες των Rolling Stone και MTV, για το σπουδαιότερο ποπ τραγούδι όλων των εποχών.

Το τραγούδι, επίσης, το 1997, εισήχθη και στα Grammy Hall of Fame.

Πηγή: skai.gr

