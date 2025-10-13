Ρόνι Γουντ: Ο ροκ σταρ θα ήθελε επανασύνδεση των Faces

Ο ροκ σταρ Ρόνι Γουντ δήλωσε ότι θα «ήθελε» να υπάρξει επανένωση των Faces και ότι έχουν αρκετά τραγούδια, πάνω στα οποία δουλεύουν. Προτού ενταχθεί στους Rolling Stones, ο κιθαρίστας ήταν μέλος του ροκ συγκροτήματος που δημιούργησε την επιτυχία «Stay With Me» μαζί με τον Σερ Ροντ Στιούαρτ.

Ο Ρόνι Γουντ πρόσφατα ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Ροντ Στιούαρτ κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι και δήλωσε στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC Radio 4 ότι «απολύτως τίποτα δεν έχει αλλάξει» από τότε που οι δυο τους εμφανίζοταν μαζί τη δεκαετία του '70, εκτός από το γεγονός ότι ο τραγουδιστής δεν επιτρέπει πλέον ενισχυτές στη σκηνή.

Ronnie on how the the Small Faces became the @OfficialFaces! pic.twitter.com/NwfUUnOMvN — Ronnie Wood (@ronniewood) October 13, 2025

Μιλώντας για το ενδεχόμενο επανένωσης των Faces είπε: «Θα θέλαμε πολύ να το κάνουμε αυτό. Έχουμε τα τραγούδια πάνω στα οποία δουλεύουμε από παλιά, αλλά είναι δύσκολο να βρούμε χρόνο. Όταν έχουμε την ευκαιρία να ξαναμπούμε στο στούντιο, θα ολοκληρώσουμε αυτά τα τραγούδια. Έχουμε μία καλή συλλογή τραγουδιών», πρόσθεσε.

Ο Γουντ θυμήθηκε το χάος που προκαλούσαν με τον Ροντ Στιούαρτ στις περιοδείες των Faces, το οποίο οδήγησε στο να τους «απαγορευτεί η διαμονή σε ολόκληρη την αλυσίδα» ξενοδοχείων Holiday Inn.

«Δεν μας επιτρεπόταν να μπούμε σε κανένα ξενοδοχείο. Συνηθίζαμε να κάνουμε check-in ως Fleetwood Mac» είπε. «Το αποκορύφωμα ήταν στο Ντιτρόιτ» εξήγησε και ανέφερε ότι τους κατήγγειλαν στην αστυνομία όταν έβγαλαν όλο το δωμάτιο του ξενοδοχείου στον διάδρομο. «Απλώς τακτοποιήσαμε όλα τα έπιπλα στον διάδρομο. Ήρθε ο διευθυντής και όλο το δωμάτιο, οι πίνακες, οι καναπέδες ήταν στον διάδρομο. Και μας είπε: "Είναι πολύ ωραίο, αλλά καλύτερα να μην είναι εδώ όταν επιστρέψω» σημείωσε.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε τέσσερα άλμπουμ και έκανε τακτικές περιοδείες μέχρι τη διάλυσή του το 1975, με τον Γουντ να εντάσσεται στους Rolling Stones λίγο αργότερα.

Πηγή: skai.gr

