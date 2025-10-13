Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ξεκινά την εβδομάδα στη Δράμα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Απίστευτη καταγγελία από μια μητέρα που υποστηρίζει πως ένας οδηγός ΚΤΕΛ στη Δράμα, επειδή οι επιβάτες ήταν υπεράριθμοι, ανάγκασε την κόρη της και άλλους δύο μαθητές να κατέβουν. Τα παιδιά αποβιβάστηκαν εκτός στάσης, σε ακατοίκητη περιοχή, μέσα στο μεσημέρι, με θερμοκρασία πάνω από τριάντα βαθμούς Κελσίου.

Ο Ζήσης ήταν άστεγος 21 χρόνια, ώσπου βρέθηκε στον δρόμο του ο Λευτέρης. Μέσω της κοινωνικής οργάνωσης "Αξιοπρέπεια", του νοίκιασαν ένα σπίτι, αλλά τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. Θέματα υγείας δεν του επιτρέπουν να εργαστεί, γι’ αυτό προσπαθούν να του βγάλουν αναπηρική σύνταξη, αν και δεν έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας.

Στο Νευροκόπι, η πατάτα δεν είναι μόνο προϊόν - είναι πηγή έμπνευσης. Με αφορμή το 3ο Φεστιβάλ Πατάτας, οι μαθητές του Λυκείου απέδειξαν πως η γνώση, όταν συνδυαστεί με φαντασία, μπορεί να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έτσι η ομάδα ρομποτικής του σχολείου έστησε το δικό της συσκευαστήριο ώστε να απλοποιήσει τη διαδικασία της διαλογής της πατάτας. Ταυτόχρονα, μια άλλη ομάδα ασχολήθηκε με την αξιοποίηση της πατάτας, παράγοντας ρεύμα αλλά και αλκοόλ όπως η βότκα.

Πηγή: skai.gr

