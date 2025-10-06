Ρόμπι Γουίλιαμς: Δύσκολοι καιροί για ποπ είδωλα

Η προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς ακυρώθηκε για λόγους δημόσιας ασφάλειας με εντολή του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ύστερα από έντονες αντιδράσεις.Ως χθες το μεσημέρι, η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα πώλησης εισιτηρίων για εκδηλώσεις στην Τουρκία το διαφήμιζε ως το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό γεγονός που θα λάμβανε χώρα στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης.



«Ο ROBBIE WILLIAMS ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!» διαφήμιζε η πλατφόρμα του Biletix.

Πηγή: Deutsche Welle

Για τον παγκόσμιο σούπερ σταρ, τον 51 ετών Ουαλό Ρόμπι Γουίλιαμς, η Κωνσταντινούπολη θα ήταν ο τελικός σταθμός μιας μακράς και εξαιρετικά πετυχημένης περιοδείας που ξεκίνησε από τον Μάιο στο Εδιμβούργο, πέρασε από διάφορες πόλεις, ανάμεσα τους το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, το Ελσίνκι και η Αθήνα. Στην Κωνσταντινούπολη θα τον περίμεναν χιλιάδες θαυμαστές του στη Μαρίνα του Ατακιόι στην ευρωπαϊκή πλευρά της Πόλης και έτσι θα ολοκληρωνόταν το «world tour» του πασίγνωστου ποπ καλλιτέχνη, που κυριαρχεί στη διεθνή μουσική σκηνή από τη δεκαετία του '90. Όμως, στους επικίνδυνους καιρούς που βιώνει η Μέση Ανατολή, ακόμα και ένα παγκόσμιο μουσικό είδωλο όπως ο Γουίλιαμς μπορεί να προκαλέσει το μίσος μερίδας του κόσμου, που ως τώρα τον λάτρευε. Έτσι και έγινε. Αιφνίδια χθες το μεσημέρι, η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς ακυρώθηκε για λόγους δημόσιας ασφάλειας με εντολή του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ ύστερα από έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από άτομα που κατηγορούσαν τον Γουίλιαμς ως «σιωνιστή».Στόχος σφοδρών επιθέσεων ο ΓουίλιαμςΣε μια χώρα όπως η μουσουλμανική Τουρκία, όπου η τραγωδία της Γάζας έχει κλιμακώσει κάθετα το μίσος κατά του Ισραήλ, ο Ρόμπι Γουίλιαμς έγινε στόχος σφοδρών επιθέσεων. Το παράδοξο ήταν ότι, αν και η σύζυγός του Ayda Field έχει τουρκική καταγωγή από τον πατέρα της, τον Χαλντούν Εβετζάν, έχει επίσης και εβραϊκή καταγωγή από τη μητέρα της, την Gwen Field, που δέχτηκε απειλές στην Τουρκία. Ο ίδιος, ο πρώην σταρ των Angels και του Take that, δεν έχει κρύψει τη συμπάθειά του για το Ισραήλ. Το 2023 είχε πει κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Τελ Αβίβ ότι επειδή η σύζυγός του είναι Εβραία, τα τέσσερα παιδιά τους τα μεγαλώνουν με εβραϊκό τρόπο, κρατώντας τις οικογενειακές παραδόσεις. Ο Γουίλιαμς έχει επίσης ένα τατουάζ στον καρπό του με την εβραϊκή λέξη «simcha» (σιμχά), που σημαίνει «ευτυχία». Σε ένα καζάνι που βράζει, όπως είναι η περιοχή, ακόμα και ένα τατουάζ αρκεί για να δημιουργήσει θέμα δημόσιας ασφάλειας.Η ακύρωση της συναυλίας ανακοινώθηκε χθες και ήταν οριστική. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έγραψε στο Instagram ότι δεν είχε άλλη επιλογή, καθώς η απόφαση ήταν «πέρα από τον έλεγχό του».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.