Robbie Williams: Η Αθήνα άκουσε την πρόβα πριν τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Λίγες ώρες μένουν για τη μεγάλη συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο και μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα όσους μένουν στο κέντρο του αστικού ιστού αφού άκουσαν κανονικότατα τον Βρετανό σούπερ σταρ να κάνει την πρόβα του... κυριολεκτικά από το σπίτι τους.

Η πρόβα της αποψινής συναυλίας ακούστηκε με πολλά ντεσιμπέλ σε αρκετές περιοχές της Αθήνας.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο μιας χρήστριας του TikTok, η οποία κατέγραψε κυριολεκτικά τον ήχο από τη φάση στην οποία ο Robbie Williams πρόβαρε το εμβληματικό «Feel».

Στο πλάνο δεν διακρίνεται το Καλλιμάρμαρο, αλλά η γειτονιά της, με τη χαρακτηριστική φωνή του τραγουδιστή να γεμίζει την ατμόσφαιρα.

«Oταν ακούς τον Robbie Williams να κάνει πρόβα για την αποψινή συναυλία του, κυριολεκτικά έξω από το σπίτι μου», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η μουσική, σε συνδυασμό με το φθινοπωρινό σκηνικό της ημέρας, αναμφισβήτητα έδωσε μια σχεδόν μαγική αίσθηση στην πόλη, σήμερα.

Πηγή: skai.gr

