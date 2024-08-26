Στην Τουρκία βρίσκεται ήδη ο Γιάννης Τσιμιτσέλης που αναχώρησε για να ξεκινήσει τα γυρίσματα του νέου παιχνιδιού επιβίωσης του ΣΚΑΙ, Tempting Fortune που θα ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα του καναλιού.

Στο αεροδρόμιο τον συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του καναλιού «Summer’s Cool» και ο ηθοποιός και παρουσιαστής είχε να πει ήδη πολλά.

- Τι να περιμένουμε από αυτό το Project;

«Έχω την εντύπωση ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κι όσο περνάνε οι μέρες θα αποκτάει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, όταν ουσιαστικά θα ζορίζονται ακόμα περισσότερο οι παίκτες. Στην αρχή θα το διασκεδάζουν πολύ. Μετά θα συναντήσουν αρκετές δυσκολίες πιστεύω. Και θέλω να δω αν θα λειτουργήσουν σαν ομάδα. Θέλω να δω τους χαρακτήρες των παικτών. Είναι ένα κοινωνικό πείραμα αυτό το παιχνίδι».

-Για εσάς είναι μια πρόκληση;

«Σαφέστατα είναι πρόκληση, σαφέστατα. Πρώτη φορά κάνω κάτι τέτοιο, σίγουρα έχω αρκετό άγχος. Πιστεύω θα ανταπεξέλθω και πάνω απ’ όλα αυτό που θέλω να κάνω είναι να περάσω πολύ καλά»

-Ακούσαμε ότι θα είναι 12 παίκτες. Υπάρχει περίπτωση να προστεθούν μετά κι άλλοι;

«Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό αλλά και να το ήξερα δεν θα το έλεγα από τώρα έτσι κι αλλιώς. Σίγουρα ξεκινάμε με τους 12 και 12 θα τερματίσουνε. Δεν έχουμε αποχωρήσεις σε αυτό το παιχνίδι».

-Ποιο πιστεύετε εσείς ότι είναι το κλειδί για τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι;

«Έχω την εντύπωση ότι είναι καθαρά θέμα ομαδικότητας και αμοιβαίων υποχωρήσεων. Είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να συνεργαστούνε. Κι όταν έχεις τόσο διαφορετικές προσωπικότητες σ’ ένα παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν ομάδα να γίνουν σύνολο»

