Ρενέ Ζελβέγκερ: Άγαλμα της «Bridget Jones» στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου

Η θρυλική «Bridget Jones», η αγαπημένη ηρωίδα της Έλεν Φίλντινγκ, που καθήλωσε το κοινό με τις τέσσερις κινηματογραφικές της περιπέτειες τις οποίες ενσάρκωσε μοναδικά η Οσκαρική Ρενέ Ζελβέγκερ, πρόκειται να τιμηθεί στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, θα γίνει ο πρώτος χαρακτήρας ρομαντικής κομεντί που θα τιμηθεί με άγαλμα στο εμβληματικό μονοπάτι «Σκηνές στην Πλατεία», στη φημισμένη πλατεία Λέστερ.

Ο Έρικ Φέλνερ, συμπρόεδρος της εταιρείας παραγωγής Working Title, η οποία βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη κινηματογραφική σειρά, δήλωσε στο Deadline: «Είναι απίστευτο και πρωτόγνωρο για την Working Title. Θα έχουμε ένα μπρούτζινο άγαλμα μιας από τις πιο αγαπημένες μας ηρωίδες στην πλατεία Λέστερ και αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό».

Renee Zellweger to be immortalized as Bridget Jones with statue in major city https://t.co/uhbdhbxBFR pic.twitter.com/yHt1gCIajz — The Independent (@Independent) October 24, 2025

Και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι υπέροχο, γιατί η Bridget είναι μια γνήσια ηρωίδα του Λονδίνου και η ιδέα να είναι παρούσα σε μια υπέροχη τοποθεσία στο κέντρο της πόλης είναι πραγματικά συναρπαστική».

Στο ίδιο σημείο φιλοξενούνται πάνω από δώδεκα γλυπτά εμπνευσμένα από κλασικές ταινίες, όπως των Χάρι Πότερ, Τζιν Κέλι από την ταινία «Singin' in the Rain», Μέρι Πόπινς και Μπάτμαν. Η Ζελβέγκερ θα είναι παρούσα στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος στις 17 Νοεμβρίου όπως και οι συμπρωταγωνιστές της, Σάλι Φίλιπς, Τσιούετελ Έτζιοφορ και Λίο Γούνταλ.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται καθώς τον επόμενο χρόνο συμπληρώνονται 25 χρόνια από την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας, «Bridget Jones's Diary». Ακολούθησαν τα «Bridget Jones: The Edge of Reason» (2004), Bridget Jones's Baby (2016) και Bridget Jones: Mad About the Boy (2025). Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Φέλνερ δεν απέκλεισε την πιθανότητα μιας πέμπτης ταινίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «υπέροχη ιδέα».

Πηγή: skai.gr

