Eurovision 2026: Ο Akylas και το Ferto πέρασαν στον τελικό του Σαββάτου

O Akylas... έφερε την πρόκριση!

Η Ελλάδα εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, και μάλιστα ανακοινώθηκε πρώτη με την Φινλανδία, (το δεύτερο φαβορί του φετινού διαγωνισμού) να ανακοινώνεται αμέσως μετά.

O Akylas ξεσήκωσε το κοινό στον Α’ Ημιτελικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Wiener Stadthalle της Βιέννης.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, κατά κόσμον Ακύλας Μυτιληναίος, παρουσίασε επί σκηνής το «Ferto» μέσα από ένα εκρηκτικό και ιδιαίτερα ευρηματικό act, το οποίο συνδύαζε στοιχεία σύγχρονου arcade game με έντονη θεατρικότητα. Τη σκηνοθετική επιμέλεια της εμφάνισης υπέγραψε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Ο Αkylas εμφανίστηκε με την χαρακτηριστική πορτοκαλί στολή και τα signature «γατίσια αυτιά», ανοίγοντας την performance πατώντας ένα εικονικό «Start» στη σκηνή.

Το σκηνικό περιλάμβανε tunnel από καθρέφτες, ειδικές κατασκευές με δωμάτια και έντονες εναλλαγές εικόνων, δημιουργώντας μια άκρως κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Από τις στιγμές που συζητήθηκαν περισσότερο στα social media ήταν η εμφάνιση της Παρθένας Χοροζίδου, η οποία ντυμένη σαν γυναίκα που πλέκει, συμμετείχε χορευτικά στο act, αλλά και η αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου, με τον Ακύλα να χρησιμοποιεί επί σκηνής τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη ως «ανθρώπινη λύρα».

Στο πιο συναισθηματικό σημείο της εμφάνισης, ο τραγουδιστής ανέβηκε σε περιστρεφόμενη κατασκευή και αφιέρωσε ένα προσωπικό μήνυμα στη μητέρα του.

Το «Ferto», με τη δυνατή σκηνική ταυτότητα και το κοινωνικό του μήνυμα γύρω από την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, κατάφερε να κερδίσει κοινό και τηλεθεατές, χαρίζοντας στην Ελλάδα την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου κάνοντας μάλιστα εντονότερες τις προσδοκίες ακόμη και για νίκη της Ελλάδας φέτος.

Oι χώρες που διαγωνίστηκαν αναλυτικά:

Μολδαβία: Satoshi - Viva, Moldova!

Σουηδία: FELICIA - My System

Κροατία: LELEK - Andromeda

Ελλάδα: Akylas - Ferto

Πορτογαλία: Bandidos do Cante - Rosa

Γεωργία: Bzikebi - On Replay

Ιταλία: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì (Big Four, απευθείας στον Τελικό)

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

Μαυροβούνιο: Tamara Živković - Nova Zora

Εσθονία: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True

Ισραήλ: Noam Bettan - Michelle

Γερμανία: Sarah Engels - Fire (Big Four, απευθείας στον Τελικό)

Βέλγιο: ESSYLA - Dancing on the Ice

Λιθουανία: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

Άγιος Μαρίνος: SENHIT - Superstar

Πολωνία: ALICJA - Pray

Σερβία: LAVINA - Kraj Mene

Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό αναλυτικά:

Eλλάδα

Φινλανδία

Βέλγιο

Σουηδία

Μολδαβία

Λιθουανία

Iσραήλ

Σερβία

Κροατία

Πολωνία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.